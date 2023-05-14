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U.S. President Joe Biden delivers remarks about student debt relief at Delaware State University in Dover, Delaware, U.S., October 21, 2022. REUTERS/Leah Millis
الرئيس جو بايدن
أميركا وبايدن

60 نائباً جمهورياً لبايدن: إما فحص الصحة العقلية أو الانسحاب من الانتخابات!

رسالة موجهة لبايدن من عشرات النواب الجمهوريين: "ندعوك إلى إجراء اختبار ذهني ونشر نتائجه للرأي العام، أو الامتناع عن محاولة إعادة انتخابك رئيساً"

العربية.نت، وكالات
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وقع أكثر من 60 نائبا من الحزب الجمهوري الأميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية، وإلا فإنهم يحثونه على الانسحاب من السباق الرئاسي القادم، بحسب ما ذكرت قناة "فوكس نيوز" Fox News.

وأكدت القناة أن الرسالة موقعة من 61 جمهوريا، وجاء فيها: "ندعوك إلى إجراء اختبار ذهني ونشر نتائجه للرأي العام، أو الامتناع عن محاولة إعادة انتخابك رئيسا".

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وأشارت الرسالة أيضا إلى أنه منذ أن أصبح بايدن رئيسا، أرسل الجمهوريون ثلاث رسائل بطلبات مماثلة، لكن تم تجاهلها جميعا.

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وفي الوقت نفسه، أوضح النواب في الرسالة أنه على الرغم من حقيقة أن الرئيس الأميركي خضع للفحص الجسدي في عامي 2021 و2023، فلا يوجد ما يشير إلى أنه قد عُرض عليه أي اختبارات ذهنية.

ويبلغ بايدن 80 عاما من العمر، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وإذا ترشح لمنصب عام 2024 وفاز، فسيبلغ 86 في نهاية ولايته.

وقال الرئيس نفسه في وقت سابق، إنه سيكون صادقا مع المواطنين الأميركيين، وسيعلن عن مشاكل صحية إذا كان يعاني منها.

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