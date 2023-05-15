ترمب يهاجم ديسانتيس مجدداً بسبب حظر الإجهاض

هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، بسبب موقفه من الإجهاض، يوم الاثنين، مشيرًا في مقابلة إلى أن حظر فلوريدا الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل كان "قاسيًا للغاية".

وأدلى ترمب بهذا التصريح في مقابلة واسعة مع موقع The Messenger، نُشرت يوم الاثنين. ورفض ترمب الإفصاح عن موقفه فيما يتعلق بالإجهاض، لكنه زعم بدلاً من ذلك أن الناخبين المؤيدين للحياة عارضوا مشروع قانون ديسانتيس.

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وقال ترمب عندما سئل عن حظر فلوريدا الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل: "إذا نظرت إلى ما فعله ديسانتيس، فإن الكثير من الناس لا يوقنون بأنه يعرف ما كان يفعله، لكنه وقع قانون حظر الإجهاض بعد 6 أسابيع، ويشعر الكثير من الأشخاص داخل الحركة المؤيدة للحياة أن ذلك كان قاسياً للغاية".

وعندما سئل عما إذا كان سيؤيد حظرًا مماثلا، أجاب ترمب: "أنا أبحث في جميع الخيارات".

كما أكد ترمب في المقابلة أنه يؤيد استثناءات في تشريع الإجهاض لحماية حياة الأم وللتعامل مع قضايا الاغتصاب وغيرها". وأضاف: "مثلما كان رونالد ريغان (الرئيس الأميركي الراحل) مؤمنًا بالاستثناءات.. أنا مؤمن بالاستثناءات".

ويحظر مشروع قانون ديسانتيس، الذي تم توقيعه في منتصف أبريل، معظم عمليات الإجهاض بعد 6 أسابيع، لكنه يتضمن استثناءات للاغتصاب وغيرها من الحالات التي تؤثر على حياة الأم.

وواصل ترمب الترويج لدوره في الدفاع عن قضايا الإجهاض، قائلاً: "لمدة 50 عامًا، كانوا يحاولون التخلص من الإجهاض، تمكنت من منع ذلك. لم يكن بإمكان أي شخص آخر فعل ذلك سواي. وتمكنت من القيام بذلك من خلال ترشيح 3 قضاة ممتازين في قضاة المحكمة العليا".

وكان رئيس طلاب من أجل الحياة، كريستان هوكينز، قد شكر حاكم فلوريدا بعد توقيعه على التشريع في أبريل ، قائلاً: "لن تكون فلوريدا بعد الآن خامس أعلى ولاية إجهاض في البلاد بفضل قانون حماية نبضات القلب. شكرا ديسانتيس على تحليك بالشجاعة من أجل فعل الشيء الصحيح. أنت تضع معيارا للحزب الجمهوري، وعليهم أن يحذوا حذوك".