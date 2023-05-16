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In this image taken through an office window, a law enforcement officer surveys the office of Rep. Gerry Connelly, D-Va., in Fairfax, Va., Monday, May 15, 2023, after police say a man wielding a baseball bat attacked two staffers for Connolly on Monday morning. Fairfax City Police in northern Virginia said in a tweet that a suspect is in custody and the victims are being treated for injuries that are not life-threatening. (AP Photo/Cliff Owen)
الشرطة تبحث عن أدلة في مكتب النائب جيري كونولي

رجل يعتدي بمضرب بيسبول على موظفين في مكتب نائب أميركي

الرجل طلب لقاء النائب الأميركي جيري كونولي في مكتبه في ولاية فيرجينيا ثم اعتدى على اثنين من موظفيه

العربية.نت
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قال عضو مجلس النواب الأميركي جيري كونولي إن رجلاً يحمل مضرب بيسبول دخل إلى مكتبه في فيرفاكس بولاية فيرجينيا، وطلب لقاءه، ثم اعتدى على اثنين من موظفيه.

النائب جيري كونولي
النائب جيري كونولي
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وقالت شرطة مدينة فيرفاكس في شمال فيرجينيا في تغريدة على تويتر إنه تم القبض على مشتبه به وأن الضحايا يعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم.

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وفي بيان نُشر على تويتر، قال كونولي إن الرجل دخل مكتبه المحلي صباح الاثنين وسأل عنه قبل "ارتكاب عمل عنيف" ضد اثنين من الموظفين.

وقال النائب الديموقراطي: "إن التفكير في أن شخصاً ما سيستغل إمكانية الوصول إلى فريق عملي لارتكاب عمل عنيف هو أمر غير معقول ومدمّر".

الشرطة أمام مكتب النائب جيري كونولي
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  • الشرطة أمام مكتب النائب جيري كونولي
  • الشرطة أمام مكتب النائب جيري كونولي
  • الشرطة أمام مكتب النائب جيري كونولي
(3 صور)
الشرطة أمام مكتب النائب جيري كونولي
الشرطة أمام مكتب النائب جيري كونولي
الشرطة أمام مكتب النائب جيري كونولي
الشرطة أمام مكتب النائب جيري كونولي
الشرطة أمام مكتب النائب جيري كونولي
الشرطة أمام مكتب النائب جيري كونولي
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