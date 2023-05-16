رجل يعتدي بمضرب بيسبول على موظفين في مكتب نائب أميركي
الرجل طلب لقاء النائب الأميركي جيري كونولي في مكتبه في ولاية فيرجينيا ثم اعتدى على اثنين من موظفيه
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قال عضو مجلس النواب الأميركي جيري كونولي إن رجلاً يحمل مضرب بيسبول دخل إلى مكتبه في فيرفاكس بولاية فيرجينيا، وطلب لقاءه، ثم اعتدى على اثنين من موظفيه.
وقالت شرطة مدينة فيرفاكس في شمال فيرجينيا في تغريدة على تويتر إنه تم القبض على مشتبه به وأن الضحايا يعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم.
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وفي بيان نُشر على تويتر، قال كونولي إن الرجل دخل مكتبه المحلي صباح الاثنين وسأل عنه قبل "ارتكاب عمل عنيف" ضد اثنين من الموظفين.
وقال النائب الديموقراطي: "إن التفكير في أن شخصاً ما سيستغل إمكانية الوصول إلى فريق عملي لارتكاب عمل عنيف هو أمر غير معقول ومدمّر".
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