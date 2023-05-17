بايدن: سألتقي رئيس الصين عاجلاً أو آجلاً

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لكنه لم يحدد موعدا.
وقبل رحلة إلى اليابان لحضور اجتماع مجموعة السبع، قال بايدن ردا على أسئلة المراسلين حول احتمال الاجتماع مع الرئيس الصيني "سواء عاجلا أو آجلا، سنلتقي".
اختصر جولته
وقرر بايدن، اختصار جولته الآسيوية هذا الأسبوع والعودة إلى واشنطن لإجراء مفاوضات بالغة الأهمية مع الجمهوريين، لتفادي تخلف كارثي محتمل عن سداد الدين، حسبما قال مصدران مطلعان على برنامجه الثلاثاء.
وتفصيلاً، ألغى بايدن محطتين في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لكنه لا يزال يعتزم حضور قمة مجموعة السبع في اليابان، وفق المصدرين غير المخولين بالتحدث علنًا.
عواقب كارثية
وتُحذر وزارة الخزانة الأميركية من عواقب "كارثية" إذا ما بات متعذرًا على الإدارة الأميركية أن تسدد فواتيرها، ما سيجعلها غير قادرة على سداد أجور الموظفين الفيدراليين، وهو ما قد يؤدي إلى رفْع معدلات الفائدة بشكل كبير مع ما يمكن أن يترافق من تأثير على الشركات وحاملي الرهون العقارية.
-
الاشتباكات تتجدد بالخرطوم.. وطيران الجيش يحلق في المدينةتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، في الخرطوم وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث".كما أكد المراسل أن طيران الجيش ... السودان
-
ماني هرب من "ظل" صلاح.. وأضاع الطريقاعتبر موقع "ليفربول إيكو" أن ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ أثبت صحة قرار ناديه السابق ليفربول الإنجليزي ومدربه يورغن كلوب بعدما فضلا التجديد مع النجم ... رياضة عالمية
-
"تجول بفوضوية".. نيازك نادرة تكشف سراً عن كوكب المشتريقدمت نيازك قديمة نادرة "نظرة ثاقبة" حول كيفية تشكل كوكب المشتري واستقراره في موقعه، باعتباره الكوكب الخامس بعدا من الشمس منذ مليارات السنين، وفقا ... علم