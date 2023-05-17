بايدن: سألتقي رئيس الصين عاجلاً أو آجلاً

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لكنه لم يحدد موعدا.

وقبل رحلة إلى اليابان لحضور اجتماع مجموعة السبع، قال بايدن ردا على أسئلة المراسلين حول احتمال الاجتماع مع الرئيس الصيني "سواء عاجلا أو آجلا، سنلتقي".

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اختصر جولته

وقرر بايدن، اختصار جولته الآسيوية هذا الأسبوع والعودة إلى واشنطن لإجراء مفاوضات بالغة الأهمية مع الجمهوريين، لتفادي تخلف كارثي محتمل عن سداد الدين، حسبما قال مصدران مطلعان على برنامجه الثلاثاء.

وتفصيلاً، ألغى بايدن محطتين في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لكنه لا يزال يعتزم حضور قمة مجموعة السبع في اليابان، وفق المصدرين غير المخولين بالتحدث علنًا.

عواقب كارثية

وتُحذر وزارة الخزانة الأميركية من عواقب "كارثية" إذا ما بات متعذرًا على الإدارة الأميركية أن تسدد فواتيرها، ما سيجعلها غير قادرة على سداد أجور الموظفين الفيدراليين، وهو ما قد يؤدي إلى رفْع معدلات الفائدة بشكل كبير مع ما يمكن أن يترافق من تأثير على الشركات وحاملي الرهون العقارية.