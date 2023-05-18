أميركا.. ديسانتيس يعلن عن ترشحه للسباق الرئاسي الأسبوع القادم

أفاد مراسل العربية بأن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس سيعلن ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل.

وكان ديسانتيس بدأ في أولى خطواته الرسمية لإطلاق حملته الانتخابية الرسمية باستدعائه كبار الداعمين الماليين إلى ميامي الأسبوع القادم.

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وخلال الشهور الماضية، وقع ديسانتيس على تدابير لإصلاح قوانين الانتخابات، وتمكين طلاب المدارس الابتدائية والثانوية من الحصول على قسائم يمولها دافعو الضرائب للتعليم الخاص، وتوسيع عقوبة الإعدام لتشمل مغتصبي الأطفال.

وبهذا يكون كل من "جو بايدن ودونالد ترمب ونيكي هيلي وتيم سكوت وآسا هاتشنسون ومايك بنس وكريس كريستي"، قد أعلنوا عزمهم الترشح للانتخابات الأميركية 2024.