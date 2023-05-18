ترمب يتعهد بكشف ملفات اغتيال كينيدي.. في حال فوزه بالرئاسة

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه سيفرج عن جميع الملفات السرية المتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون إف كينيدي إذا أعيد انتخابه في عام 2024.

وجاء بيان ترمب بعد أن قال منافس الحزب الديمقراطي، روبرت كينيدي جونيور، الأسبوع الماضي إن هناك أدلة "دامغة" أن وكالة المخابرات المركزية كانت متورطة في مقتل عمه.

JFK FILES: Former President Trump said he would release all the files related to former President John F. Kennedy's assassination if reelected in 2024. MORE: https://t.co/pIHy3fJG9Q pic.twitter.com/0ocmlwNgkI — NEWSMAX (@NEWSMAX) May 17, 2023

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وصرح ترا

مب لصحيفة "The Messenger" الاثنين "لقد أطلقت الكثير، كما تعلم، وسأرفع السرية عن كل شيء آخر".

وفي عام 2018، كتبت إدارة ترمب في مذكرة مفادها أنه تم حجب السجلات المتعلقة باغتيال جون كنيدي لأنه "يجب الاستمرار في حذف معلومات معينة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإنفاذ القانون والشؤون الخارجية".

وتابعت المذكرة "أتفق مع توصية أمين المحفوظات" مضيفة "أن استمرار عمليات الحجز ضروري للحماية من ضرر يمكن تحديده للأمن القومي أو إنفاذ القانون أو الشؤون الخارجية بحيث يفوق المصلحة العامة في الكشف الفوري.

وأمرت إدارة ترمب الوكالات بإعادة مراجعة كل من تلك التنقيحات على مدى السنوات الثلاث القادمة. كما طالبت الوكالات بالكشف عن المعلومات التي لم تعد تستدعي استمرار حجب.

وقبل مغادرته محطة "فوكس نيوز"، أفاد الصحفي تاكر كارلسون أنه تحدث إلى شخص لديه معرفة مباشرة باغتيال جون كنيدي. وعندما سأله كارلسون عما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية لها دور في اغتيال جون كنيدي، قال المصدر ، "الجواب نعم، أعتقد أنهم متورطون، إنها دولة مختلفة تمامًا عما كنا نظن أنها كانت".

وفي عام 1992، كان الرئيس آنذاك جورج إتش بوش، الذي كان يشغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية قد وقع قانونًا يفرض الكشف العلني عن جميع الوثائق المتعلقة بجون كينيدي.

ومع ذلك، امتنعت الإدارات المتعاقبة، بما في ذلك إدارة الرئيس جو بايدن عن الكشف عن الوثائق في مجملها. وفي حين تم إصدار بعض المواد من قبل بايدن، لا يزال هناك ما يقرب من 4300 سجل تم تنقيحها.

وخلال مقابلة ترمب مع "The Messenger"، عندما سئل عما إذا كان يجب أن يقلق الجمهور بشأن سرية سجلات جون كنيدي، أجاب ترمب "حسنًا، لا أريد التعليق على ذلك. لكنني سأخبرك أنني أصدرت الكثير. سأطلق الجزء المتبقي في وقت مبكر جدًا من ولايتي".

وعلى مدى العقود الستة الماضية، استمرت النظريات التي تتحدى الرواية الرسمية للحكومة عن مطلق النار الوحيد، لي هارفي أوزوالد.

وفي حين أن تقرير لجنة وارن أيد نظرية المنفذ الوحيد، اقترح تقرير لجنة مجلس النواب عام 1979 إمكانية وجود عدة قناصين.

وأجرى جيم جاريسون محامي مقاطعة لويزيانا، تحقيقات في حادثة إطلاق النار عام 1963، مؤلفًا كتبًا حول هذا الموضوع. وكان عمل جاريسون مصدر إلهام لفيلم أوليفر ستون "JFK".

بعدها قامت وكالة المخابرات المركزية بتضمين دراسة على موقعها على الإنترنت تزعم أن المزاعم التي أدلى بها جاريسون في كتبه قد تنبع من "مخطط تضليل" مدعوم من السوفييت.