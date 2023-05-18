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FILE PHOTO: An undated picture shows Jack Douglas Teixeira, a 21-year-old member of the U.S. Air National Guard, who was arrested by the FBI, over his alleged involvement in leaks online of classified documents, posing for a selfie at an unidentified location. Social Media Website/via Reuters ATTENTION EDITORS- THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION OF THE PHOTO HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY./File Photo
جاك تيشيرا

3 وقائع كادت تكشف مسرب وثائق البنتاغون.. لكنه أفلت منها

جاك تيشيرا تلقى مراراً تحذيرات لاطّلاعه على معلومات سرية.. لكنه احتفظ حتى يوم اعتقاله بتصريح عالي المستوى يسمح له بالاطلاع على وثائق سرية

واشنطن – فرانس برس
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أظهرت وثائق قضائية أن طياراً أميركياً متهماً بتسريب وثائق سرية كان قد تلقى تحذيرات متكررة لإساءة استخدامه تصريحاً أمنياً يتيح له الوصول إلى معلومات سرية، لكن رغم ذلك سُمح له بالاحتفاظ بالتصريح العالي المستوى.

وجاك تيشيرا، البالغ من العمر 21 عاماً، متهم بتدبير أكبر تسريب للوثائق السرية الأميركية خلال عقد، ونشر معلومات شديدة الحساسية على الإنترنت ألحقت أضراراً بالغة بالجيش الأميركي.

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وكشفت الوثائق المنشورة عن قلق الولايات المتحدة بشأن القدرات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة القوات الروسية، كما أظهرت أن واشنطن تجسست على ما يبدو على إسرائيل وكوريا الجنوبية الحليفتين، إضافة إلى تفاصيل أخرى حساسة.

وطلب المدعون العامون الإبقاء على تيشيرا محتجزاً بانتظار محاكمته، وقدموا مستندات لدعم حججهم، الأربعاء، بينها نسخ من ثلاث مذكرات للقوات الجوية الأميركية، تم حجب بعض معلوماتها جزئياً تورد أن تيشيرا تصرف بشكل مريب في مناسبات عدة.

وأفادت وثيقة مؤرخة في 15 سبتمبر 2022 أن تيشيرا "شوهد وهو يدون ملاحظات على معلومات سرية"، و"تلقى تعليمات بعدم تدوين أي ملاحظات بأي شكل من الأشكال بشأن المعلومات الاستخباراتية السرية".

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وأشارت وثيقة أخرى لاحقة إلى أن المشكلة استمرت بسبب تجاهل تيشيرا "أمر الكف عن الغوص في المعلومات الاستخباراتية" والتركيز فقط على وظيفته.

وأواخر يناير 2023 شوهد تيشيرا "يطلع على محتوى متعلق بمجال الاستخبارات ولا علاقة له بوظيفته الأساسية"، وفقا لما جاء في وثيقة ثالثة.

وألقي القبض على تيشيرا في أبريل بعد تحقيق استمر أسبوعاً ووجهت إليه تهمتان تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن عشر سنوات.

وعلى الرغم من التحذيرات المتعددة بشأن سوء التعامل مع المعلومات السرية، كان تيشيرا لحظة اعتقاله لا يزال يحمل تصريحاً أمنياً، بحسب شهادة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يصدر قاض، الجمعة، قراراً بشأن طلب الادعاء العام استمرار احتجاز تيشيرا.

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