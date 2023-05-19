تقرير: أميركا طلبت من إسرائيل "التخطيط العسكري المشترك" بشأن إيران

اقترحت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على إسرائيل قبل أسابيع قليلة الانخراط في "التخطيط العسكري المشترك" بشأن إيران، حسبما قال 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن الاقتراح غير مسبوق، ويمكن أن يرفع مستوى التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير.

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لكن في المقابل تعامل المسؤولون الإسرائيليون حتى الآن مع الاقتراح بشك، خوفًا من أن يكون محاولة لـ "تقييد أيدي إسرائيل" من اتخاذ إجراءات منفردة ضد إيران، وخاصة منشآتها النووية، إذا اعترضت الولايات المتحدة على مثل هذه الإجراءات.

وأكد مسؤول أميركي أن الاقتراح "لا يتعلق بالتخطيط لأي نوع من الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة ضد البرنامج النووي الإيراني".

وقال المسؤولون الأميركيون إن الاقتراح جاء خلال الزيارات الأخيرة لإسرائيل من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، ووزير الدفاع لويد أوستن، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا.

ولم ترفض إسرائيل الفكرة لكنها طلبت توضيحات بشأن ما يعنيه "التخطيط العسكري المشترك"، وهل يقتصر على مجال الاستخبارات والسيناريوهات، أو يمتد إلى مجال العمليات المشتركة، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير.

وذكر مسؤول أميركي أن الاقتراح كان يهدف إلى طمأنة إسرائيل بشأن الدعم العسكري الأميركي، ولم يكن المقصود أي شكل من أشكال تقييد إسرائيل.

وأضاف المسؤول الأميركي أن مثل هذا التخطيط المشترك يعني أن كل جانب يشارك خططه للطوارئ المختلفة، ويمكن للجانبين مناقشة سبل التعامل بشكل أفضل مع السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تتطور فيما يتعلق بأنشطة إيران في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، اللفتنانت كولونيل فيليب فينتورا، إن كبار قادة وزارة الدفاع الأميركية "أدلوا بتصريحات عامة متكررة بشأن اهتمامنا بتوسيع التعاون العسكري مع الجيش الإسرائيلي، ليشمل زيادة المشاركة في التدريبات العسكرية من أجل تحسين التشغيل البيني، وتعزيز الفهم المشترك لتحديات الأمن الإقليمي ".

وأضاف أن "العلاقة بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي وثيقة للغاية، والتزامنا بأمن إسرائيل لا يزال صارمًا".



وحاول مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، تهدئة المخاوف الإسرائيلية في خطاب ألقاه في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قبل أسبوعين.

وقال: "لقد أوضحنا لإيران أنه لا يمكن أبدًا السماح لها بامتلاك سلاح نووي، وكما أكد الرئيس بايدن مرارًا، فإنه سيتخذ الإجراءات اللازمة للالتزام بهذا البيان، بما في ذلك الاعتراف بحرية إسرائيل في التصرف".

وأعلن البيت الأبيض مؤخرًا أن الجيش الأميركي سيعزز موقفه الدفاعي في الخليج، بسبب ما وصفه بالمضايقات المتزايدة للسفن التجارية من قبل سفن البحرية الإيرانية.

كما أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية أنه يعمل على زيادة دوريات السفن والطائرات التي تقوم بدوريات في مضيق هرمز، وهو طريق ملاحي رئيسي في المنطقة.