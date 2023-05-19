اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
The CNN Headquarters is pictured in Atlanta, Georgia, U.S., October 29, 2018. REUTERS/Chris Aluka Berry
مقر شبكة "سي. إن. إن" في أتلانتا

سعيا للتنويع.. "سي. إن. إن" تستضيف مزيداً من الجمهوريين

تعرضت الشبكة لانتقادات شديدة بسبب بث مثير للجدل في العاشر من مايو لترمب استمر 70 دقيقة وكرر خلاله مزاعم حول خسارته لانتخابات 2020

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال ديفيد زاسلاف الرئيس التنفيذي لشركة "وارنر بروس ديسكفري" الشركة الأم لقناة "سي. إن. إن" التلفزيونية الخميس إن القناة تعمل على استضافة المزيد من الجمهوريين على شاشتها ضمن سعيها لتحقيق تنويع سياسي.

المحكمة العليا تبرّئ غوغل وفيسبوك وتويتر من مساعدة داعش أميركا تنظيم داعش المحكمة العليا تبرّئ غوغل وفيسبوك وتويتر من مساعدة داعش

وقال زاسلاف في مؤتمر للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات: "وجهة نظرنا هي أن هناك شبكات مناصرة على كلا الجانبين. لدينا أفضل الصحفيين في العالم. ونحن بحاجة إلى إظهار جانبي كل قضية".

مادة اعلانية

وتعرضت "سي. إن. إن" لانتقادات شديدة بسبب بث مثير للجدل في العاشر من مايو للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب استمر 70 دقيقة وكرر ترمب خلاله مزاعم حول خسارته لانتخابات عام 2020. وقال إنه إذا تم انتخابه فسوف يعفو عن العديد من المؤيدين المدانين بالمشاركة في الهجوم على مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021. ووصف المذيعة في "سي. إن. إن" كايتلان كولينز بأنها "بغيضة".

واجتذب البث الذي تحدث خلاله ترمب 3.3 مليون مشاهد، مما جعل "سي. إن. إن" في مقدمة الشبكات الإخبارية من حيث عدد المتابعين في ذلك المساء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط