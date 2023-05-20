استطلاع يظهر تقدم ديسانتس على بايدن في الولايات المتأرجحة

أظهر استطلاع للرأي جديد صدر يوم الجمعة من مؤسسة اقتراع جمهورية، أن حاكم فلوريدا رون ديسانتس يتقدم على الرئيس بايدن في مواجهة افتراضية وجها لوجه في جورجيا وأريزونا، وهما ولايتان هامتان متأرجحتان قد تحددان اسم الرئيس الأميركي المقبل.

ووجدت استطلاعات الرأي من Public Opinion Strategies أن ديسانتس يتفوق على بايدن في كلتا الولايتين، في حين حافظ الرئيس على تقدمه على خصومه المحتملين الآخرين في عام 2024، مثل الرئيس السابق دونالد ترمب، ونائب الرئيس السابق مايك بنس.

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ووجد استطلاع أريزونا، الذي تم إجراؤه في الفترة من 15 إلى 17 مايو، أن ديسانتس يتقدم على بايدن 47-43 في الولاية. وبالمقارنة، يتقدم بايدن على ترمب 46-44 في الولاية، وتقدم بايدن على بنس 45-43.

وشهد استطلاع جورجيا الذي أجرته الشركة، حصول ديسانتس على دعم 45% من الناخبين، مقارنة بـ42% لبايدن، لكن بايدن يتقدم على كل من ترمب وبنس في منافسات افتراضية وجهاً لوجه، 44-43.

وشارك في الاستطلاعات 500 ناخب في كل ولاية.

وتؤكد استطلاعات الرأي التي تركز على ولايتين متأرجحتين، حيث هزم بايدن ترمب بفارق ضئيل في عام 2020، ما يتشكل ليكون أكبر حجة لحاكم فلوريدا، بينما يستعد لإطلاق حملته الرئاسية لعام 2024: إنه الجمهوري الأكثر احتمالا لهزيمة بايدن.

وبحسب ما ورد، سعى ديسانتس إلى تقديم هذه القضية إلى الجهات المانحة خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الخميس نظمته Never Back Down، وهي لجنة PAC تدعمه كمرشح رئاسي.

وقال ديسانتس في المكالمة، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز": "لديك ثلاثة أشخاص في الأساس في هذه المرحلة يتمتعون بالمصداقية في هذا الأمر برمته: بايدن وترمب وأنا. ومن هؤلاء الثلاثة، اثنان لديهما فرصة لانتخاب رئيس هما بايدن وأنا".

ومن المتوقع أن يدخل رسميًا الحقل الانتخابي لعام 2024 الأسبوع المقبل، لينضم إلى ترمب وحاكم ولاية ساوث كارولاينا السابق نيكي هالي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسيناتور الجمهوري تيم سكوت.