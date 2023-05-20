أميركا.. تيم سكوت يترشح سعياً ليكون أول رئيس جمهوري أسود

ترشّح السناتور الأميركي تيم سكوت سعياً ليكون أول رئيس جمهوري أسود، وفق ما كشفت وثائق قدمت إلى لجنة الانتخابات الفدرالية الجمعة.

ويخطط السناتور، البالغ من العمر 57 عاماً والذي كان من المتوقع أن يدخل السباق منذ أن شكّل لجنة تمهيدية رئاسية في أبريل الماضي، لإطلاق حملة ترشحه رسمياً في بلدته نورث تشارلستون في كارولاينا الجنوبية الاثنين.

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وخلال الأشهر الماضية، زار ولايات تعد مهمة لتحقيق زخم في سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، إذ شدد على قيمه المحافظة التي اكتسبها من نشأته في منزل فقير بغياب أحد والديه.

كذلك، ركّز على أنه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الأسود الوحيد.

وقال على "تويتر" الخميس إن "العائلات الأميركية متعطشة للأمل. يجب أن نتحلى بالإيمان".

ينضم سكوت بذلك إلى ساحة مكتظة بالمرشحين الساعين للتفوق على دونالد ترمب، المتقدّم حتى اللحظة، لكن سكوت يواجه مهمة صعبة إذ تظهر استطلاعات الرأي أن نسب التأييد له لا تتجاوز 2%، أي أنه متأخر بمعدل 34 نقطة عن الرئيس السابق.

ومن بين المرشحين الآخرين نيكي هايلي مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة في عهد ترمب، والحاكم السابق لولاية أركنسو آسا هاتشينسون، ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي، والمذيع لاري إلدر.

لكن الخصم الأبرز لترمب هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يتوقع أن يطلق حملته الأسبوع المقبل.