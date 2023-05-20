وليام بار: مطلقو خدعة التحقيقات الروسية تسببوا بأضرار جسيمة لبلدنا

قال المدعي العام الأميركي السابق في عهد ترمب، وليام بار، حول تحقيق جون دورهام في أصول التحقيق الروسي إن الأشخاص الذين ينتقدون هذا التحقيق هم الأشخاص الذين أداموا كذبة روسيا جيت الكبيرة، وقدموا تلك الرواية الكاذبة، وروجوها للشعب الأميركي وتسببوا في أضرار جسيمة لبلدنا ومؤسساتنا.

وقال بار، الذي عين المستشار الخاص جون دورهام للنظر في أصول التحقيق الروسي، إن التحقيق الناجح لا يُقاس بالضرورة بعدد الأشخاص الذين حوكموا.

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واعترف شخص بأنه مذنب وتمت تبرئة اثنين آخرين في تحقيق استمر أربع سنوات.

ووجد تقرير دورهام، الذي صدر الاثنين، أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي "أخفقا في الحفاظ على مهمتهما المهمة المتمثلة في الإخلاص التام للقانون" فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت خلال حملة عام 2016.

وقال بار "لقد قلت طوال الوقت إنه من الخطر الدخول في مجال الأعمال والقول إن المعيار هو عدد الأشخاص الذين تحاكمهم، لأن الهدف هنا هو معرفة ما حدث وإخبار القصة، للوصول إلى جوهرها".

وأضاف بار: "أعتقد أن المساءلة تبدو وكأنها إذا انتبه الناس للحقيقة وأعني، كان هناك الكثير من الاهتمام من قبل وسائل الإعلام لجميع التفاصيل الصغيرة التي اعتقدوا أنها تورط ترمب في التواطؤ مع روسيا، وكلها كانت مجرد هراء. ومع ذلك، كان لدينا نظام تغذية ثابت لمدة عامين من هذا الهراء في وسائل الإعلام. مضيفا "الآن يجب عليهم الانتباه إلى الحقائق الفعلية في التقرير وهذا ما تبدو عليه المساءلة".

وقال المدعي العام في عهد ترمب بار إنه يعتقد أن الرئيس السابق دونالد ترمب سيكون "مكشوفًا للغاية" من الناحية القانونية إذا كان يلعب "أي لعبة" مع الوثائق السرية، والتي تم الاحتفاظ بها في منزله في فلوريدا.

وفي مقابلة مع CBS News، قال بار أيضًا إنه يعتقد أن المستشار الخاص جاك سميث قد يصل إلى قرارات الاتهام في تحقيقات ترمب في أقرب وقت هذا الصيف.

وتم تعيين سميث من قبل المدعي العام ميريك جارلاند للتحقيق في احتفاظ ترمب بالوثائق، ودوره في أي تدخل غير قانوني مزعوم في نقل السلطة بعد انتخابات 2020 أو شهادة الهيئة الانتخابية في 6 يناير 2021.

ويعتقد بار أن تحقيقات المستشار الخاص في تعامل ترمب مع الوثائق السرية، على وجه الخصوص، يجب أن تكون مدعاة للقلق لدى الرئيس السابق.

ولا يزال بار يعتقد أن ترمب لن يفوز بترشيح الحزب الجمهوري العام المقبل، لكنه غير متأكد مِن مَنْ سيفعل ذلك.

كما أنه غير مقتنع بأن قوانين الإجهاض الأكثر صرامة في الولايات هي قضية رابحة للجمهوريين.

بار، الذي قال إنه كان دائمًا "جمهوريًا مؤيدًا للحياة" ويواصل عمله لدعم هذا المنصب، يشعر بالسعادة لأن قضية رو ضد وايد قد انقلبت.

وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن نكون حكماء فيما نقترحه كقانون لأنني أعتقد أن القوانين يجب أن تحظى بدعم كبير بين الناس، ويجب أن تعكس نوعًا من الإجماع، ويجب أن تكون حلاً دائمًا"، "نحن نتحدث عن القواعد والقيود المفروضة على الآخرين وأعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن ذلك. لا يتعلق الأمر بإظهار نقائنا. إنه يتعلق بإيجاد شيء يسمح لنا بالعيش معًا بطريقة مستقرة".