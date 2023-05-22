ترمب يرحب بترشح تيم سكوت للرئاسة.. ويهاجم دي سانتيس مجدداً

رحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اليوم الاثنين، بإعلان السيناتور الجمهوري تيم سكوت ترشحه للرئاسة عن الحزب الجمهوري، و نشر ترمب على موقعه Truth Social: "حظًا سعيدًا للسيناتور تيم سكوت في دخول السباق الرئاسي الأولي". "تيم يحظى بدعم سريع مع الكثير من الناس وهو أفضل من رون دي سانتيس الذي لا يمكن انتخابه على الإطلاق".

وأشار ترمب إلى أنه عمل مع سكوت معاً لإنشاء مناطق الفرص للسود الأميركان، وهو حافز استثماري مدرج في قانون تخفيض الضرائب لعام 2017 الذي أقره الجمهوريون ووقعه ترمب ليصبح قانونًا.

“Good luck to Senator Tim Scott in entering the Republican Presidential Primary Race,” Trump posted on Truth Social. “It is rapidly loading up with lots of people, and Tim is a big step up from Ron DeSanctimonious, who is totally unelectable.” https://t.co/sYsUMK6B2b — The Hill (@thehill) May 22, 2023





وأطلق سكوت يوم الاثنين حملته الرئاسية في ولايته ساوث كارولينا، ما جعله أول عضو أسود في مجلس الشيوخ يدخل السباق.

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وركز خطابه بشكل كبير على سيرته الذاتية التي قال إنها تجسد الحلم الأميركي.

ومن الملحوظ أن ترمب لم يكن سلبياً ضد سكوت، وبدلاً من ذلك أبقى تركيزه على دي سانتيس، الذي يحتل المرتبة الثانية خلف ترمب في معظم استطلاعات الرأي الوطنية ويتقدم على الرئيس السابق والحالي في بعض استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة.

ومن المتوقع أن يعلن حاكم فلوريدا رسمياً ترشيحه لانتخابات 2024 في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وقد جادل فريق دي سانتيس بأن هجمات ترمب المتكررة قبل دخوله السباق هي علامة على قوة الحاكم.