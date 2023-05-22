شاهد حرس الرئيس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما

في اليابان جدل مستمر منذ ظهر فيديو قبل يومين، وانتشر على نطاق واسع في وسائل إعلام محلية وأجنبية، يبدو فيه أفراد من الحماية السرية للرئيس الأميركي، جو بايدن، وهم يفتشون سيارات الشرطة اليابانية خلال حضوره قمة G7 الأخيرة بمدينة هيروشيما.
وكان الفندق الذي كان يقيم فيه القادة المشاركون بالقمة، في حالة تأهب قصوى منذ انعقادها، إلا أن التأهب تضاعف لحظة مغادرة الرئيس الأميركي للفندق، فقام حرسه حتى بتفتيش ضباط الشرطة اليابانية المفترض أن يتولوا بأنفسهم عملية التفتيش، وفقا لما ورد مترجما عن عدد من وسائل الإعلام اليابانية.
وشمل التفتيش قيام أفراد من حماية الرئيس بايدن بالاصطفاف على أسطح المباني المجاورة للفندق، بانتظار مغادرته لزيارة "حديقة السلام" لوضع زهور على النصب التذكاري للقنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة في 1945 على هيروشيما، وأثناءها قاموا بفحص سيارات الشرطة اليابانية نفسها، ومن الداخل بدقة، مستعينين حتى بكلب مدرب.
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