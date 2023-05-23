شاحنة تصطدم "عمداً" بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض.. وتوقيف السائق

قال متحدث باسم الخدمة السرية الأميركية، إنه جرى إلقاء القبض على سائق شاحنة، ليل الاثنين، بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض.

هذا وأعلنت السلطات الأميركية أن التحقيق الأولي كشف أن الاصطدام بالحواجز قرب البيت الأبيض تم عمدا.

اصطدام شاحنة بحواجز أمنية قرب #البيت_الأبيض بواشنطن.. والسلطات تؤكد اعتقال صاحب الشاحنة للتحقيق معه في الحادث#العربية pic.twitter.com/wKRoPOzKmO — العربية (@AlArabiya) May 23, 2023

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وقبلها، ذكر أنتوني جوجليلمي، مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية على "تويتر": "لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق".

وأعلنت الخدمة السرية، إغلاق بعض الطرق وممرات المشاة.

وأفادت قناة "فوكس 5" الإخبارية التلفزيونية، بأنه تم إخلاء فندق "هاي آدمز" القريب.





الشرطة بموقع الحادث - وسائل الإعلام الأميركية عناصر الشرطة بموقع الحادث - وسائل الإعلام الأميركية من موقع اصطدام الشاحنة بحواجز البيت الأبيض - وسائل الإعلام الأميركية