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Two Sukhoi Su-27 jets from the Russian Knights aerobatic team fly during an airshow in Iran's southern resort island of Kish on November 16, 2016.
مقاتلتان روسيتان من طراز سو-27 (أرشيفية)
روسيا و بوتين

روسيا تعترض طائرتين حربيتين أميركيتين قرب حدودها فوق البلطيق

وزارة الدفاع الروسية أوضحت أن الطائرتين المعنيتين هما قاذفتان استراتيجيتان تابعتان لسلاح الجو الأميركي من طراز B-1B

العربية.نت
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قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن إحدى طائراتها الحربية أرسلت لملاقاة قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق كانت تقتربان من الحدود الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع على تليغرام: "بعد انسحاب الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية" من دون أي حادث يذكر.

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وقالت الوزارة إن الطائرتين المعنيتين هما قاذفتان استراتيجيتان تابعتان لسلاح الجو الأميركي من طراز B-1B و"كانتا تقتربان من الحدود الروسية"، موضحةً أنهما أرسلت مقاتلة Su-27 لاعتراضهما.

مقاتلة أميركية من طراز B-1B (أرشيفية)
مقاتلة أميركية من طراز B-1B (أرشيفية)

وأضافت أن الحدود الروسية لم تُنتهك. وقالت الوزارة الروسية إن "تحليق الطائرة المقاتلة الروسية تم في إطار الالتزام الصارم بقواعد المجال الجوي الدولي".

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وتضاعفت الحوادث بين طائرات روسية وأخرى من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في السنوات الأخيرة، حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، وقع حادث مماثل فوق بحر البلطيق بين مقاتلة روسية وطائرتين عسكريتين فرنسية وألمانية.

وفي بداية مايو، أفادت وارسو بأن مطاردة روسية اقتربت من طائرة تابعة لحرس الحدود البولندي تعمل في البحر الأسود ضمن وكالة الحدود الخارجية الأوروبية فرونتكس، وعرضتها للخطر.

وقبل ذلك بشهر، توجهت طائرتان حربيتان روسيتان لاعتراض مسيرة أميركية من طراز ريبر إم كيو-9 Reaper MQ-9 في البحر الأسود تحطمت على الإثر في البحر. وسبب الحادث توتراً بين واشنطن وموسكو.

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