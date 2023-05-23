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FILE PHOTO: Florida Governor Ron DeSantis speaks during the Florida Family Policy Council Annual Dinner Gala, in Orlando, Florida, U.S., May 20, 2023. REUTERS/Marco Bello/File Photo
حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس
الانتخابات الأميركية

"بضيافة" ماسك.. ديسانتيس يعلن الأربعاء عن ترشحه للرئاسة

مصادر تؤكد أن حاكم فلوريدا سيعلن ترشحه للرئاسة الأميركية خلال حوار مع إيلون ماسك على منصة تويتر

واشنطن - بندر الدوشي 
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من المرتقب أن يعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس عن ترشحه للرئاسة الأميركية خلال مناقشة يستضيفها الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك الأربعاء، وفقاً لما قالته ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة NBC News.

وسينظم ماسك وديستانس حلقة نقاش على Twitter Spaces، وهي منصة الموقع للدردشات الصوتية، يوم الأربعاء في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي. وسيدير الحدث ديفيد ساكس وهو رجل أعمال في مجال التكنولوجيا مقرب من ماسك وداعم لديسانتس.

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وفي نفس المساء، ستصدر حملة ديسانتيس فيديو إعلاني لانطلاق الحملة، وسيبدأ بعدها المرشح زيارات لعدة ولايات.

ويمكن أن تعطي العلاقة بين ديسانتيس وماسك دفعة كبيرة للمرشح من خلال منحه مصداقية كبيرة لدى محبي رئيس تويتر، بما في ذلك 140 مليون متابع له على المنصة. لكنها قد يكون أيضاً عبئاً على ديسانتيس بسبب العديد من التعليقات المثيرة للجدل لماسك.

لرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك
لرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك
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والاجتماع المرتقب بين الاثنين يدق جرس إطلاق تحالف وثيق بين قطب التكنولوجيا الملياردير ماسك وأحد النجوم الصاعدة في الحزب الجمهوري ديستانس. يذكر ماسك من المعجبين بديسانتس الذي ينتقد بانتظام وسائل الإعلام الخاصة بالشركات. وفي العام الماضي، قال ماسك إنه سيدعم حاكم فلوريدا إذا ترشح للرئاسة.

وبحسب مصادر مطلعة، أجرى فريق ديستانس محادثات مع ماسك خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال مصدر مطلع إن ماسك أشار إلى أنه لا يعتقد أن الرئيس السابق دونالد ترمب يمكنه استعادة البيت الأبيض. وليس من الواضح ما إذا كان ماسك سيعلن دعمه رسمياً لديستانس يوم الأربعاء، لكن مصدراً آخر قال إن فريق ديسانتس ينظر إلى مشاركته في حلقة النقاش على أنها علامة واضحة على دعم الحاكم.

ومع ذلك، فإن ماسك ليس شخصاً يمكن التنبؤ بمواقفه. وكان ماسك قد غرّد يوم الجمعة مادحاً إعلاناً للسناتور تيم سكوت، أحد منافسي ديستانس لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.

وحتى لو لم يؤيّد ماسك ديسانتس بشكل كامل، فإن استضافة إعلان ترشحه رسمياً يضعه هو وشركة تويتر بشكل مباشر في قلب الانتخابات الرئاسية أكثر من أي شركة تقنية أخرى قبلها.

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