ديسانتيس: هذا ما سأفعله لترمب في أول يوم بالرئاسة

قال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، والمرشح الجمهوري للرئاسة إنه إذا تم انتخابه رئيساً فسوف يفكر في العفو عن جميع المتهمين في 6 يناير، بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترمب في أول يوم له في منصبه.

كما قال ديسانتيس في برنامج The Clay Travis & Buck Sexton: "في اليوم الأول، سيكون لدي أشخاص يجتمعون وينظرون في كل هذه الحالات، من هم ضحايا تسليح وزارة العدل أو الاستهداف السياسي وسنكون أقوياء في إصدار العفو".

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وعندما سئل عما إذا كان سيفكر في العفو عن المتهمين في 6 يناير، بمن فيهم ترمب، الذي يواجه حاليًا تحقيقًا فيدراليًا بشأن دوره في 6 يناير، أجاب: "أود أن أقول إن أي مثال على المعاملة غير المرغوبة على أساس السياسة سيتم تضمينه في تلك المراجعة، مهما كانت صغيرة أو كبيرة".

فيما اتهم ديسانتيس وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بتسليح سلطتهما من خلال متابعة التحقيقات الجارية في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

كذلك اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي باستهداف المجموعات المناهضة للإجهاض، وكذلك الآباء الذين يرغبون في حضور اجتماعات مجلس إدارة المدرسة.

يشار إلى أن ديسانتيس رسميًا أعلن ترشحه للبيت الأبيض، مساء الأربعاء، حيث قوبل بعدد كبير من الصعوبات الفنية والخلل في البث المباشر على تويتر.