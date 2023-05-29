بايدن: الاتفاق حول رفع سقف الدين جاهز لطرحه على الكونغرس

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أن اتفاقا نهائيا بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري لرفع سقف الدين الأميركي بات جاهزا لطرحه على الكونغرس، وحضّ "المجلسين على تمرير هذا الاتفاق".

وقال بايدن في كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض: "أعتقد أنها خطوة مهمة جدا إلى الأمام"، مضيفا أن الاتفاق "يزيل التهديد بحدوث تعثّر كارثي".

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وفي وقت سابق الأحد، ذكر رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، أن اتفاق سقف الدين خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف مكارثي أن أكثر من 95% من الجمهوريين في المجلس متحمسون لاتفاق سقف الدين.

وتوصل الرئيس الأميركي بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورا.