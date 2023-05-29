ترمب ينتقد حاكم تكساس بعد عزل مدعي عام الولاية باكستون

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت لصمته بشأن عزل المدعي العام للولاية كين باكستون.

وكتب ترمب، يوم السبت، في منشور على موقعه Truth Social: "أين حاكم ولاية تكساس بشأن إقالة المدعي العام؟".

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ويعتبر أبوت شخصية بارزة في الحزب الجمهوري وحليفاً قوياً لترمب. وفي الآونة الأخيرة، أثار غضب إدارة جو بايدن حيث كان هو وحكام جمهوريون آخرون في الولايات الجنوبية ينقلون المهاجرين إلى المدن الشمالية التي يقودها الديمقراطيون.

وصوّت مجلس النواب في تكساس يوم السبت على عزل باكستون. وصوّت 121 نائباً لصالح العزل مقابل 23 ضده. وكان خمسة نواب في الولاية إما غائبين عن الجلسة أو حاضرين لكنهم لم يصوتوا. وبهذه النتيجة، سيتم عزل باكستون من منصبه في انتظار محاكمته في مجلس شيوخ الولاية.

يأتي هذا الاتهام عقب تقرير صدر يوم الخميس عن لجنة التحقيق بمجلس الولاية التي أوصت بمحاكمته. وفي النتائج التي توصلت إليها، زعمت اللجنة أن باكستون تلقى رشاوى وفصل النواب الذين أبلغوا عن ذلك، من بين مخالفات أخرى.

ويتضمن القرار المكون من 20 تهمة أيضاً، مزاعم عن خدمات تم تقديمها وتدخل في تحقيقات فيدرالية وانتقام من المبلغين عن مخالفات.

ورفض باكستون الاتهامات الموجهة إليه، واصفاً الادعاءات بأنها هجوم لدوافع سياسية من قبل رئيس مجلس النواب في الولاية ديد فيلان.

وفي بيان، قال باكستون إن فيلان "لا يريد أكثر من تخريب تحدياتنا القانونية لأجندة بايدن المتطرفة من خلال إزاحتي من منصب المدعي العام للولاية".