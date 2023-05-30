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أردوغان وبايدن

بايدن: أردوغان طلب شراء مقاتلات إف-16 وطلبت الموافقة على ضم السويد للناتو

أعلنت الرئاسة التركية، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس بايدن هنأ نظيره التركي أردوغان على إعادة انتخابه لولاية جديدة

واشنطن - رويترز 
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، في تصريحات للصحافيين حول مضموت اتصال هاتفي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثار مسألة إمكانية بيع الولايات المتحدة للطائرات إف-16 المقاتلة إلى تركيا، وإنه، من جهته، طلب موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وعلق بايدن: "سنتحدث أكثر عن ذلك (ضم السويد للناتو) الأسبوع المقبل".

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ورفضت أنقرة الموافقة على انضمام السويد للناتو بسبب وجود عناصر كردية في السويد تنتقد بعنف الرئيس التركي.

وأعلنت الرئاسة التركية، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس بايدن هنأ نظيره التركي أردوغان على إعادة انتخابه لولاية جديدة، دون أن تكشف عن تفاصيل المكالمة التي ذكرها بايدن.

وذكرت الرئاسة في بيان أن قادة البلدين ناقشا القضايا الثنائية والتحديات العالمية واتفقا على تطوير شامل للعلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، بحسب وكالة "تاس".

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وبحسب البيان، "اتصل الرئيس بايدن هاتفيا بالرئيس أردوغان، وهنأه على إعادة انتخابه رئيسا، معربا عن أمله في أن تلبي نتائج الانتخابات الرئاسية تطلعات الشعب التركي.

وأكد البيان أن الرئيسين ناقشا التحديات الإقليمية والعالمية، وأشارا إلى أن العلاقات بين البلدين أصبحت أكثر أهمية في ظل هذه التحديات واتفقا على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

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