الصين ترفض طلبا أميركيا بعقد اجتماع بين وزيري الدفاع
واشنطن اقترحت ترتيب اللقاء في سنغافورة الأسبوع المقبل.. وبكين رفضت
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الاثنين، أن الصين رفضت طلبا من الولايات المتحدة لعقد اجتماعبين وزيري دفاع البلدين على هامش منتدى أمني سنوي في سنغافورة مطلع الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاعون) في بيان للصحيفة: "الليلة الماضية، أبلغت جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة برفض دعوتنا في أوائل مايو للقاء بين وزير الدفاع (لويد) أوستن ووزير الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية لي شانغ فو في سنغافورة الأسبوع المقبل"، مضيفة أنها تؤمن أن التواصل المفتوح هو السبيل"لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أعلن الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع أجرت مناقشات لبدء محادثات بين لويد ونظيره الصيني.
وأضاف كيربي أن هناك احتمالا لعقد اجتماع بين الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي ونظيرها الصيني خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في ديترويت.
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