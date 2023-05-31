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طائرة عسكرية صينية ( أرشيفية من فرانس برس)

واشنطن: مقاتلة صينية قامت بمناورة عدوانية ضد طائرة أميركية

دبي - العربية.نت
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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن مقاتلة صينية نفذت مناورة "عدوانية بلا داعي" بالقرب من طائرة عسكرية أميركية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

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وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان إن الطائرة الصينية من طراز جيه - 16 نفذت مناورة الأسبوع الماضي وأجبرت طائرة أميركية من طراز آر.سي-135 على التحليق في وضع اضطراب ناتج عن خلخلة الهواء.

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وتحدث هذه الحالات من الاعتراض في بعض الأحيان. ففي ديسمبر/كانون الثاني، اقتربت طائرة عسكرية صينية بفاصل ثلاثة أمتار من طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية وأجبرتها على تنفيذ مناورات لتفادي الاصطدام بها في المجال الجوي الدولي.

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