واشنطن: مقاتلة صينية قامت بمناورة عدوانية ضد طائرة أميركية

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن مقاتلة صينية نفذت مناورة "عدوانية بلا داعي" بالقرب من طائرة عسكرية أميركية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان إن الطائرة الصينية من طراز جيه - 16 نفذت مناورة الأسبوع الماضي وأجبرت طائرة أميركية من طراز آر.سي-135 على التحليق في وضع اضطراب ناتج عن خلخلة الهواء.

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وتحدث هذه الحالات من الاعتراض في بعض الأحيان. ففي ديسمبر/كانون الثاني، اقتربت طائرة عسكرية صينية بفاصل ثلاثة أمتار من طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية وأجبرتها على تنفيذ مناورات لتفادي الاصطدام بها في المجال الجوي الدولي.