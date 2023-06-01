بايدن يهنئ الأمير الحسين وعروسه بفيديو

رغم عدم حضوره، وحضور زوجته جيل بايدن، أصر الرئيس الأميركي جو بايدن على أن يترك بصمة، في زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين والأميرة رجوة، ليقدم لهما تهنئة مصورة بمناسبة زفافهما.

وقال بايدن، في مقطع مصور بثته السفارة الأميركية في عمّان، "أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال، ونحن نتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك، ومع والديك الفخورين بك، الملك عبد الله والملكة رانيا، وجميع الأردنيين، للاستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا".

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وأضاف بايدن: "كم تمنيت حقًا أن أكون معكم جميعًا اليوم".

فيما قالت سيدة أميركا الأولى: "ولي العهد الأمير الحسين، والأميرة رجوة، تهانينا. اليوم وأنتما تبدآن حياتكما الجديدة معًا، نتمنى لكم مستقبلًا زهرًا بالحب، والسرور والصحة الوافرة".

وشهد الأردن اليوم الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله والشابة السعودية رجوة آل سيف، بحضور قادة من الشرق الأوسط والعالم.

وعقد القران في قصر زهران، الذي بني في عمان منتصف خمسينات القرن الماضي واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، وقبله الملك الراحل الحسين بن طلال.

ووقع الأمير (28 عاما) وعروسه (28 عاما) عقد قرانهما بوجود إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وبحضور عائلتيهما ونحو 140 ضيفا.

وجرى استقبال الضيوف من قبل الملك عبدالله وعقيلته الملكة رانيا في قصر زهران، على نغمات معزوفات القوات المسلحة قبل وصول العروس برفقة شقيق العريس الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في سيارة رولز رويس "فانتو في" سوداء صنعت عام 1968.