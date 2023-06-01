بنس يستعد لمواجهة ترمب بسباق الحزب الجمهوري على الترشح للرئاسة

يعتزم نائب الرئيس السابق مايك بنس وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي لدخول السباق على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في 2024، الأسبوع المقبل، في محاولة لتحدي هيمنة المرشح الأوفر حظا دونالد ترمب.

وقال مصدر مطلع إن كريستي، الذي كان مستشارا لحملة ترمب في 2016 قبل أن يصبح من أشد المنتقدين للرئيس السابق، سيعلن رسميا عن حملته لعام 2024 في السادس من يونيو حزيران.

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وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن بنس من المقرر أن يدخل السباق ضد رئيسه السابق في السابع من يونيو حزيران.

كما يعتزم حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجوم، دخول السباق في نفس اليوم مع بنس، حسب ما أفاد مصدر مطلع على خطط بورجوم.

ويتمتع ترمب بفارق كبير في استطلاعات الرأي في ميدان الحزب الجمهوري الذي يضم الآن أكثر من عشرة مرشحين معلنين أو محتملين.

وأقرب منافسيه هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي دخل السباق الأسبوع الماضي.