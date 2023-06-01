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سقوط بايدن
سقوط بايدن
جو بايدن

شاهد عثرة جديدة للرئيس الأميركي جو بايدن.. سقط على ركبتيه

تثير الواقعة المزيد من المخاوف بشأن عمر أكبر رئيس للولايات المتحدة، والذي يسعى لولاية ثانية

قناة العربية
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تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، لحادث سقوط على المنصة خلال مشاركته في تخريج طلاب من القوات الجوية.

بايدن يسقط
بايدن يسقط

وتعثر الرئيس البالغ من العمر 80 عاما على المنصة أثناء توزيع الشهادات على خريجي أكاديمية القوات الجوية في كولورادو.

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وسقط بايدن على ركبتيه قبل أن يساعده المسؤولون في أكاديمية القوات الجوية على النهوض مرة أخرى.

وتثير الواقعة المزيد من المخاوف بشأن عمر أكبر رئيس للولايات المتحدة، والذي يسعى لولاية ثانية.

ويركز الجمهوريون على الشأن الصحي لبايدن. وخلال الشهر الحالي أرسل أكثر من 60 نائبا من الحزب الجمهوري الأميركي رسالة إلى الرئيس بايدن يطالبونه فيها بإجراء اختبار لتقييم قدراته العقلية، أو الانسحاب من السباق الرئاسي القادم.

وجاء في نص الرسالة: "ندعوك إلى إجراء اختبار ذهني ونشر نتائجه للرأي العام، أو الامتناع عن محاولة إعادة انتخابك رئيسا".

ومنذ أن أصبح بايدن رئيسا، أرسل الجمهوريون ثلاث رسائل بطلبات مماثلة، لكن تم تجاهلها جميعا.

وقال الجمهوريون في الرسالة الأخيرة إنه على الرغم من حقيقة أن الرئيس الأميركي خضع للفحص الجسدي في عامي 2021 و2023، فلا يوجد ما يشير إلى خضوعه لأي اختبارات ذهنية.

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وإذا فاز بايدن في انتخابات الرئاسة التي يخوضها عام 2024، فسيبلغ من العمر 86 في نهاية ولايته الثانية المفترضة.

وقال الرئيس نفسه في وقت سابق،إنه سيكون صادقا مع المواطنين الأميركيين، وسيعلن عن مشاكل صحية إذا كان يعاني منها.

وازدادت عثرات الرئيس الأميركي، وأحدثها سقوطه خلال زيارة ضريح في اليابان، فضلا عن رصد بعض أحاديثه التي لا تتصل بسياق واضح أو مفهوم وهو ما يثير القلق حول لياقة الرئيس الذهنية والصحية.

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