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U.S. President Barack Obama (L, on stage) and Russian President Dmitry Medvedev speak at a news conference after they signed the new Strategic Arms Reduction Treaty (START II) at the Prague Castle April 8, 2010. REUTERS/Jason Reed (CZECH REPUBLIC - Tags: POLITICS MILITARY)
من حفل توقيع معاهدة نيوستارت 2 في براغ يوم 8 إبريل 2010 بين الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أميركا وبايدن

أميركا توقف تزويد روسيا ببيانات عن الأسلحة النووية وفق معاهدة نيو ستارت

الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويد روسيا بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ التي تُطلق من الغواصات

واشنطن - رويترز 
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قالت الولايات المتحدة إنها ستتوقف عن إمداد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة، اعتبارا من الخميس، بما في ذلك تلك الخاصة بمواقع الصواريخ والقاذفات، للرد على "انتهاكات موسكو المستمرة" للمعاهدة.

وذكرت وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة ستتوقف أيضا عن تزويد روسيا بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأميركية العابرة للقارات والصواريخ التي تُطلق من الغواصات.

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وفي مارس الماضي، نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن تعليق بلاده مشاركتها في معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة لن يؤثر على قدرتها على ضمان الأمن القومي.

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كما أكد ريابكوف أن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان على اتصال بشأن معاهدة نيو ستارت على الرغم من أن موسكو علقت مشاركتها في الاتفاق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في فبراير تعليق مشاركة موسكو في المعاهدة، متهماً الولايات المتحدة بمحاولة إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في أوكرانيا.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وموسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

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