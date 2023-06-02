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U.S. Secretary of State Antony Blinken gives a speech after the signing of the joint statement of Finland and the United States on cooperation in advanced wireless communications (6G) with Finnish Foreign Minister Pekka Haavisto, at the Ministry for Foreign Affairs in Helsinki, Finland June 2, 2023. Lehtikuva/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. FINLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN FINLAND.
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن
روسيا و أوكرانيا

بلينكن: الحرب في أوكرانيا "فشل استراتيجي" لروسيا

وزير الخارجية الأميركي قال إن الحرب قللت بشكل كبير من القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لروسيا وتأثيرها لسنوات قادمة

العربية.نت
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اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الجمعة، أن الحرب في أوكرانيا "فشل استراتيجي" لروسيا، لافتاً إلى وحدة الغرب وخسائر موسكو.

وقال بلينكن في خطاب في هلسنكي، إن "العدوان الذي يشنه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على أوكرانيا فشل استراتيجي، إذ قلل بشكل كبير من القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لروسيا، وتأثيرها لسنوات قادمة".

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وأضاف في الكلمة التي ألقاها في مبنى بلدية هلسنكي: "عند النظر إلى أهداف الرئيس بوتين الاستراتيجية بعيدة المدى، فلا شك أن روسيا اليوم أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل الغزو الواسع".

من القتال في أوكرانيا (أرشيفية)
من القتال في أوكرانيا (أرشيفية)

وأشار بلينكن إلى خسائر روسيا في ميدان المعارك والأسواق الأوروبية، وانضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي.

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وتابع "لطالما قال الكرملين إنه يملك ثاني أقوى جيش في العالم، وكثيرون صدقوا ذلك. اليوم يرى كثيرون الجيش الروسي ثاني أقوى جيش في أوكرانيا"، حسب تعبيره.

كما شدد بلينكن، الجمعة، على ضرورة تعزيز قوة أوكرانيا قبل أي اتفاق سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل تزايد الدعوات للتفاوض.

وقال بلينكن: "نظراً إلى عدم وجود أي أوهام لدينا حيال تطلعات بوتين، نعتقد بأن الشرط لأي دبلوماسية ذات معنى وأي سلام حقيقي هو أوكرانيا أقوى، قادرة على الردع والدفاع في مواجهة أي عدوان مستقبلي".

في سياق آخر، أكد بلينكن أن حرب أوكرانيا عززت تصميم واشنطن على مواجهة أي "تهديد" صيني. وقال بلينكن "لم يضعف دعمنا لأوكرانيا قدراتنا على مواجهة التهديد المحتمل من الصين أو غيرها، بل عززها".

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