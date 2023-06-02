ترمب يرد على مزاعم تسجيل صوتي يدينه في قضية الوثائق السرية

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إنه اتبع القانون في التعامل مع الوثائق الحكومية الحساسة التي تم اكتشافها في منزله في فلوريدا.

وتحدث ترمب في (قاعة بلدية) فوكس نيوز يوم الخميس عن التحقيق من قبل المستشار الخاص جاك سميث بعد يوم واحد من إعلان شبكة "سي إن إن" أن المدعين لديهم تسجيلا صوتيا يناقش فيه الرئيس السابق وثيقة سرية عن إيران ويبدو أن المقطع يقوض ادعاء ترمب أنه رفع السرية عن جميع المواد.



ورد ترمب: "كل ما أعرفه هو أن كل ما فعلته كان صحيحاً، لدينا قانون السجلات الرئاسية، والذي التزمت به بنسبة 100%".

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ثم بعد ذلك تحول ترمب إلى مهاجمة مشاكل الوثائق السرية للرئيس بايدن.

وقال ترمب "بايدن لديه 1850 صندوقاً، مع الكثير من الأشياء السرية التي لا يفترض أن تكون موجودة معه.

ويبدو أن ترمب يخلط بين عدد الوثائق التي تبرع بها بايدن لجامعة ديلاوير ومجموعة أصغر من الأوراق السرية عندما كان بايدن نائبا للرئيس، والتي تم اكتشافها في مكتبه في واشنطن ومنزله في ويلمنغتون ديلاوير.

وقال ترمب إن بايدن ونجله هانتر الذي يواجه مشاكل قانونية أخرى، تتم حمايتهما بمعيار قانوني مزدوج. وأضاف "إنهم محميون، وهو نظام أحادي الجانب، إنه نظام غير عادل للغاية، لكنهم محميون".

وأشار ترمب إلى الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن، والذي يحتوي على تفاصيل حول الصفقات التجارية في الخارج ولا يزال محل اهتمام محققي الحزب الجمهوري الذين يبحثون في الفساد المحتمل.

وأضاف ترمب: "عندما تنظر إلى كل هذا الإجرام، يبدو أن الكمبيوتر المحمول يحتوي على الكثير من الأشياء إنها سيئة للغاية وهو شرير للغاية، ومع ذلك فهم لا يريدون فعل أي شيء".