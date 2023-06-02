دون "حوار جوهري".. وزيرا دفاع أميركا والصين يتصافحان بسنغافورة

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية اليوم الجمعة أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الصيني لي شانغ فو تصافحا على هامش قمة أمنية في سنغافورة، إلا أنه لم يجر بينهما "حوار جوهري".
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن الاثنين تحدثا لفترة وجيزة فقط.
وقال المتحدث باسم الوزارة البريجادير جنرال بات رايدر "تؤمن الوزارة بأهمية الحفاظ على خطوط مفتوحة للتواصل العسكري العسكري مع جمهورية الصين الشعبية، وسنواصل السعي من أجل مناقشات هادفة بين الجيشين على مستويات متعددة لإدارة العلاقة بشكل مسؤول".
ورفضت الصين في وقت سابق عقد اجتماع رسمي مع أوستن خلال حوار شانجري-الأمني الذي سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.
يأتي ذلك بينما تشهد العلاقات بين بكين وواشنطن بالفعل توترا شديدا بشأن قضايا مثل تايوان وتحليق منطاد صيني فوق الولايات المتحدة في أواخر عام 2022.
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