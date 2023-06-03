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(تعبيرية)
الانتخابات الأميركية

تحديد موعد أول مناظرة بين المرشحين الجمهوريين لرئاسة أميركا

تطول قائمة المرشحين الساعين إلى قطع الطريق على ترمب، أبرزهم حتى الآن رون ديسانتيس ونيكي هايلي وتيم سكوت

العربية.نت
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يتواجه المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024 في مناظرة أولى تنظم في 23 أغسطس المقبل في ولاية ويسكونسن، وفق ما أعلن الحزب الجمعة.

وتطول قائمة المرشحين الساعين إلى قطع الطريق على الرئيس السابق دونالد ترمب، وأبرزهم حتى الآن رون ديسانتيس ونيكي هايلي وتيم سكوت.

دونالد ترمب
من 4
  • دونالد ترمب
  • رون ديسانتيس
  • نيكي هايلي
  • تيم سكوت
(4 صور)
دونالد ترمب
دونالد ترمب
رون ديسانتيس
رون ديسانتيس
نيكي هايلي
نيكي هايلي
تيم سكوت
تيم سكوت
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وليتمكنوا من المشاركة في المناظرة، على المرشحين أن يفوا بسلسلة معايير (استطلاعات رأي وجمع تبرعات وغيرها)، على أن يلتزموا جميعاً دعم المرشح الجمهوري الذي يختاره الحزب في نهاية المطاف.

وإذا كان عدد المرشحين كبيراً، يمكن تنظيم مناظرة ثانية في 24 أغسطس، وفق ما أعلنت رئيسة الحزب رونا مكدانييل.

والفائز في هذه الانتخابات التمهيدية سيواجه في نوفمبر 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديمقراطي، وسيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن.

ولم يكن اختيار ميلووكي، أكبر مدن ويسكونسن، لتستضيف هذه المناظرة من باب الصدفة. فهذه الولاية عادة ما تشهد منافسة شديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين في كل استحقاق انتخابي. وقد فاز فيها بايدن العام 2020 بفارق ضئيل.

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