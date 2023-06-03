يوتيوب يتراجع: سنسمح بنشر المحتوى الذي يشكك في صحة انتخابات 2020

قال موقع يوتيوب، يوم الجمعة، إنه سوف يغير سياسته للسماح بالمحتوى الذي ينفي صحة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وغيرها من الانتخابات، وسيقوم بنشر أي ادعاءات حول تزوير الانتخابات.

وكتبت موقع التواصل الاجتماعي: "القدرة على مناقشة الأفكار السياسية علانية، حتى تلك المثيرة للجدل أو المبنية على افتراضات غير مؤكدة، هي جوهر مجتمع ديمقراطي فاعل خاصة في خضم موسم الانتخابات".

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وكان يوتيوب قد بدأ في إزالة مثل هذا المحتوى في ديسمبر 2020، بعد مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه بأن هناك عمليات تزوير سيطرت على السباق الرئاسي لعام 2020 وقبل أحداث 6 يناير 2021.

وأضاف الموقع في بيان: "الوقت قد حان لإعادة تقييم آثار هذه السياسة في المشهد المتغير اليوم".

وتابعت الشركة التابعة لغوغل "في الوقت الحالي وجدنا أنه عند حذف مثل هذه المحتويات، وهذا الحذف يساعد في الحد من بعض المعلومات المضللة وقد يكون له أيضًا تأثير غير مقصود، يتمثل في تقليص الخطاب السياسي دون تقليل مخاطر العنف أو أي ضرر آخر في العالم الحقيقي".

وتابع البيان "مع وضع ذلك في الاعتبار، ومع انطلاق حملات 2024 بشكل جيد، سنتوقف عن إزالة المحتوى الذي يقدم ادعاءات كاذبة بحدوث احتيال أو أخطاء أو يتحدث عن مواطن الخلل على نطاق واسع في عام 2020 والانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة الأخرى".





وأضاف البيان "أن سياسات التضليل الانتخابي لا تزال سارية، مما يحظر المحتوى المصمم لتضليل الناخبين بشأن الوقت أو المكان أو الوسائل أو متطلبات الأهلية للتصويت، والمحتوى الذي يشجع الآخرين على التدخل في العملية الديمقراطية والادعاءات الكاذبة التي يمكن أن تشجع على عدم التصويت، أو الذي يتضمن الطعن في صحة التصويت عن طريق البريد".

وكتب موقع يوتيوب يقول: "نعلم أن المواطنين يأخذون نزاهة العملية الديمقراطية على محمل الجد، وكذلك نحن، وسنظل يقظين مع بدء الانتخابات، كما فعلنا في عام 2020، ومرة أخرى في عام 2022. ولدينا فريق يركز على الانتخابات لمراقبة التطورات في الوقت الفعلي وإجراء التعديلات على استراتيجيتنا حسب الحاجة. كما سيكون لدينا المزيد من التفاصيل لمشاركتها حول نهجنا تجاه انتخابات 2024 في الأشهر المقبلة".