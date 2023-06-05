في تحدٍ لترمب.. بنس يقدم أوراقه للترشح للرئاسة

في تحدٍ للرئيس السابق دونالد ترمب، قدم نائبه السابق مايك بنس أوراقاً يعلن فيها حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2024.

وكانت شبكة "سي أن أن" ووسائل إعلام أخرى قد أفادت بأن بنس البالغ 63 عاما سيطلق حملته الرئاسية في 7 يونيو بخطاب في ولاية آيوا الواقعة في الغرب الأوسط.

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وكان ترمب البالغ 76 عاما أعلن في نوفمبر أنه يعتزم الترشح للرئاسة للمرة الثالثة وهو الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

المنافسة شرسة

فيما دخل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس البالغ 44 عاما في السباق الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن ينضم إلى السباق الأسبوع المقبل جمهوري آخر بارز هو حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي.

بينما تسعى نيكي هايلي، الحاكمة السابقة لساوث كارولاينا وأول سفيرة عينها ترمب لدى الأمم المتحدة، للحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، ويشاركها نفس المسعى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت.

منافس ترمب

وينظر إلى ديسانتيس منذ فترة طويلة على أنه المنافس الأكثر جدية لترمب، وقد نأى بنفسه عن الرئيس السابق رغم تبنيه نفس أجندته الشعبوية التي تتلخص في شعار "أميركا أولا".

بدوره، فإن كريستي كان مقربا من ترمب، لكنه انتقده بشدة على خلفية هجوم يناير 2021 على مبنى الكابيتول ورفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.

هجوم الكونغرس

وبعد سنوات من الولاء الراسخ لترمب، أصيب بنس بصدمة عندما هدد حشد من أنصار ترمب حياته أثناء هجومهم على مقر الكونغرس.

وبنس، وهو مسيحي إنجيلي ومعارض للإجهاض بشدة، راح يجوب البلاد في الأشهر الأخيرة ويتحدث في العديد من الولايات التي ينظر إليها على أنها الأكثر أهمية في سباق الحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.