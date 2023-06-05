واشنطن: لا ننوي إنشاء تحالف عسكري في المحيطين الهادئ والهندي

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن بلاده لا تنوي إنشاء تحالف عسكري في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وذلك رداً على تصريحات وزير الدفاع الصيني الذي حذر من إقامة تحالفات عسكرية شبيهة بالناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال وزير الدفاع الأميركي خلال زيارة بدأها اليوم الاثنين إلى الهند، إن العلاقات مع نيودلهي ضرورية لجعل المنطقة آمنة، مشيراً إلى أن واشنطن تدعم حرية الملاحة والتجارة في منطقة المحيطين.

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تأتي تصريحات الوزير الأميركي عقب تحذير وزير الدفاع الصيني من إقامة تحالفات عسكرية في آسيا والمحيط الهادئ، قائلاً إنها ستغرق المنطقة في "زوبعة" من الصراعات.

وأكد لي أمس أن "المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بالناتو هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة وتضخيم الصراعات والمواجهات، الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".

ولم يذكر لي أي دولة بالاسم لكن تصريحاته تستهدف في شكل ضمني الولايات المتحدة التي عززت تحالفاتها وشراكاتها في المنطقة لمواجهة نفوذ بكين.

Great to meet again with my friend @rajnathsingh and thank him for his unwavering commitment to U.S.-India defense relations.



His leadership has helped paved the way for deeper collaboration, joint exercises, and technology sharing between our two countries. pic.twitter.com/uMuyS9DYtH — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 5, 2023

توتر العلاقات

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، صافح نظيره الصيني لي شانغ فو على هامش قمة أمنية في سنغافورة، إلا أنه لم يجرِ بينهما "حوار جوهري". وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيان أن الاثنين تحدثا لفترة وجيزة فقط.

وتشهد العلاقات بين بكين وواشنطن بالفعل توترا شديدا بشأن قضايا، مثل تايوان وتحليق منطاد صيني فوق الولايات المتحدة في أواخر عام 2022.