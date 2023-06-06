كبير الجمهوريين بالشيوخ الأميركي: إدارة بايدن تأخرت في تعزيز التعاون مع السعودية

دعا جيم ريتش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تعزيز العلاقات مع السعودية باعتبارها "شريكا مهما" اقتصاديا وأمنيا لواشنطن.

وقال ريتش على تويتر: "على مدى 80 عاما، كانت المملكة العربية السعودية شريكا مهما في دعم المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة".

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وأضاف: "لقد تأخرت إدارة بايدن في تعزيز التعاون مع المملكة".

وفي السياق، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الثلاثاء، إلى السعودية، حيث من المرتقب أن يجتمع مع المسؤولين السعوديين لمناقشة التعاون الاستراتيجي السعودي - الأميركي في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني.

وسيقضي بلينكن في السعودية يومين، حيث سيشارك في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأميركي لمناقشة التعاون في مجال تعزيز الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما سيحضر بلينكن مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعاً وزارياً للتحالف الدولي لهزيمة داعش في الرياض لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف لمواجهة التهديد المستمر لداعش.

يأتي هذا بينما أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، التزام واشنطن بتعزيز شراكتها الأمنية مع السعودية، بما في ذلك المبيعات الدفاعية والتدريبات المشتركة ومكافحة انتشار الصواريخ والطيران المسير لدى جهات غير حكومية.