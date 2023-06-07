حاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي يترشّح للانتخابات الرئاسية الأميركية

دخل الحاكم السابق لولاية نيو جيرسي الجمهوري كريس كريستي السباق للانتخابات الرئاسية للعام 2024، مقدّماً نفسه على أنّه المرشّح الوحيد القادر على مواجهة الرئيس السابق دونالد ترمب، حليفه السابق الذي أصبح من أشدّ خصومه.

وكريستي (60 عاماً)، المعروف بأسلوبه القتالي، سجّل ترشيحه لدى لجنة الانتخابات الفدرالية، لينضمّ بذلك إلى ساحة مزدحمة بالمتنافسين اليمينيين الذين يتطلّعون للوصول إلى البيت الأبيض، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتس ونائب الرئيس السابق مايك بنس الذي يفترض أن يقدّم ترشيحه رسمياً الأربعاء.

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ومن المقرّر أن يُصدر كريستي إعلاناً عاماً مساء الثلاثاء في ولاية نيوهامبشير.

وكان كريستي خاض عام 2016 الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية، لكنّه ما لبث أن انسحب ودعم ترمب.

وفي ذلك الوقت، تحوّل إلى أحد مستشاريه المقرّبين. لكنّه يقول إنّه قطع علاقته بالملياردير الجمهوري عندما رفض الرئيس المنتهية ولايته يومها الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية للعام 2020 أمام منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وبدأ كريستي، الذي يحقّق نسبة منخفضة للغاية في استطلاعات الرأي، في مهاجمة ترمب، مشيراً إلى أنّ المرشح الجمهوري الأوفر حظّاً وفقاً لاستطلاعات الرأي كان "خائفاً" من مناظرة معارضين جادّين.

وانتقد حاكم نيو جيرسي السابق ترمب على جبهات عدّة، أبرزها التحقيقات المتعدّدة التي تستهدفه، كما وصفه بـ"دمية بوتين" بعد تصريحات غامضة أدلى بها الرئيس السابق بشأن الحرب في أوكرانيا.



