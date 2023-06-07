شاهد حرائق كندا تصبغ أجواء نيويورك باللون البرتقالي

استيقظ ملايين الأميركيين الذين يعيشون على الساحل الشرقي يوم الأربعاء على تحذيرات من جودة الهواء حيث ملأ دخان حرائق الغابات الكندية السماء.

ونصحت السلطات الأميركية الفئات الضعيفة بالبقاء في الداخل ، بينما ألغت بعض المدارس الأنشطة الخارجية وأغلقت بعض الأماكن العامة في المناطق الأكثر تضرراً.

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وتحترق مساحات واسعة من الغابات في كندا في أونتاريو وكيبيك والمقاطعات الغربية، ودفعت الرياح الدخان إلى طول الساحل الشرق ، وكذلك عبر منطقة البحيرات العظمى.

وتم إصدار تحذيرات بشأن جودة الهواء في مدن بوسطن وسيراكوز ونيويورك ، وصولاً إلى شارلوت ونورث كارولاينا وميرتل بيتش وساوث كارولينا.

واعتبارًا من صباح الأربعاء ، انتقلت التحذيرات الخاصة بجودة الهواء في بعض المدن من الفئة البرتقالية ، وهي "غير صحية للمجموعات الحساسة" إلى الفئة الحمراء ، وهي "غير صحية" ، والأرجواني ، وهي "غير صحية للغاية".

عاجل…



جسر «جورج واشنطن» يختفي تقريباً بسبب الدخان السام الذي لف المدينة بالكامل بسبب حرائق الغابات في كندا حيث هبّت الرياح ودفعت هذه السموم نحو الولايات المتحدة.pic.twitter.com/nIfgIWupNe — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 7, 2023

ولا يُتوقع أن تخف نوعية الهواء الرديئة ليوم أو يومين آخرين.

وأدرجت السلطات الأميركية الأطفال، الذين ما زالت رئتهم في طور النمو ، من بين المجموعات "الحساسة"، إلى جانب كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض الرئة. وهذا يعني أن الأطفال في المناطق المتضررة يجب أن يتجنبوا اللعب بالخارج في الوقت الحالي ، ويجب على الناس عمومًا تجنب ممارسة التمارين في الهواء الطلق والعمل في الفناء. ويمكن أن يكون العمل من المنزل اختيارًا جيدًا لمن لديهم هذا الخيار.



كما أوصت السلطات الأميركية بارتداء قناع N95 للحماية من استنشاق الدخان و الملوثات الضارة.