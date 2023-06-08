بعد ظهوره على تويتر.. تاكر كالرسون خرق الاتفاقية مع "فوكس نيوز"

أبلغت قناة "فوكس نيوز"، الأربعاء، محامي تاكر كارلسون أن مذيع وقت الذروة السابق انتهك عقده مع الشبكة، عندما أطلق برنامجه الخاص على تويتر، يوم الثلاثاء، وفقًا لنسخة من رسالة حصل عليها موقع "أكسيوس".

وتستكشف دعوى خرق العقد من قبل قناة "فوكس نيوز" الإجراءات القانونية المحتملة ضد كارلسون، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من حدة المعركة العامة الشائكة بالفعل بين الطرفين.

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وحذر محامو كارلسون قائلين: إن أي إجراء قانوني من قبل "فوكس نيوز" ينتهك حقوق كارلسون في التعديل الأول.

وقالوا في بيان: "فوكس تدافع عن وجودها على أسس حرية التعبير. إنهم يريدون الآن أخذ حق كارلسون في التحدث بحرية لأنه لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لمشاركة أفكاره حول الأحداث الجارية".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" قد طردت كارلسون في أبريل بعد تسوية تشهير قياسية بقيمة 787 مليون دولار مع شركة Dominion Voting Systems ، والتي رفعت دعوى قضائية ضد الشبكة لتقديمها ادعاءات كاذبة عن الشركة المختصة بالانتخابات الأميركية.

وجادل محامو كارلسون أيضًا بأن فوكس حنثت بوعدها لكارلسون بعدم التسوية مع شركة الانتخابات الأميركية بطريقة تشير إلى "ارتكاب خطأ" من قبل كالرسون.

وذكر "أكسيوس" في وقت سابق أن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "فوكس" أخبر كارلسون أنه أُبعد عن البث التلفوني كجزء من الاتفاق مع شركة "دومينيون"، حسبما قال مصدران مطلعان على المحادثة لموقع "أكسيوس".

وبعد وقت قصير من نشر كارلسون الحلقة الأولى من برنامجه الجديد على تويتر، مساء الثلاثاء، حيث شاهد الحلقة تقريبا 91 مليونًا، أرسل المحامي العام لقناة "فوكس نيوز" برنارد غوغار رسالة إلى محامي كارلسون يقول فيها إن الأخير "ينتهك" اتفاقية عقده، والتي تستمر حتى عام 2025.