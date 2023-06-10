بالصور.. ترمب خزن الوثائق السرية في الحمامات وبأماكن غريبة

وُجّهت 37 تهمة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية أرشيف البيت الأبيض (الوثائق السرية)، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها الجمعة، واتهم أيضا بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية، والتي يمكن أن تعيد تشكيل السباق الرئاسي لعام 2024.

وقالت وزارة العدل إنه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021، أخذ ترمب معه صناديق كاملة من الملفات السريةمن البنتاغون و"سي أي ايه" ووكالة الأمن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات.

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واحتفظ ترمب بهذه الملفات في أماكن غريبة كالحمامات وغرف تخزين في منزله في مارالاغو في فلوريدا، بحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة فيدرالية في فلوريدا.

وترسم لائحة الاتهام صورة دامغة لمعاملة ترمب للمعلومات الحساسة، وتتهمه بالتحدي المتعمد لمطالب وزارة العدل بإعادة الوثائق التي أخذها من البيت الأبيض إلى مارالاغو، وتجنيد مساعديه في جهوده لإخفاء السجلات.

بيانات كاذبة

وتتضمن لائحة الاتهام 37 تهمة - 31 منها تتعلق بالاحتفاظ عمدا بمعلومات الدفاع الوطني والتآمر المزعوم والعرقلة والبيانات الكاذبة التي يمكن أن تؤدي مجتمعة إلى عقوبة بالسجن لمدة عام.

وتم اتهامه إلى جانب والت ناوتا المساعد والمستشار المقرب لترمب الذي يقول المدعون إنه أحضر صناديق من غرفة تخزين إلى منزل ترمب لمراجعتها ثم كذب لاحقًا على المحققين بشأن التحرك.

وتظهر صورة مدرجة في لائحة الاتهام عشرات من صناديق الملفات مكدسة في منطقة تخزين.

كذلك، ذكرت لائحة الاتهام أن ترمب متورط شخصيًا في تعبئة وتخزين صناديق لوثائق سرية من البيت الأبيض.

حمام.. وغرفة رقص

وبينت اللائحة أنه في أوائل عام 2021، تم تخزين بعض الوثائق السرية في غرفة الرقص، ثم تخزينها في الحمام.

كما ذكرت اللائحة أنه تم رمي وثائق سرية في أرضية غرفة التخزين، وبينت أنه أثناء تنفيذ مذكرة التفتيش من مارالاغو، صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 102 وثيقة مع تصنيفات مختلفة من مكتب ترمب وغرفة التخزين.

وأعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من محامي ترمب في القضية. فقد قال جيم ترستي وجون رولي في بيان مشترك إنهما قدما استقالتيهما هذا الصباح ولن يمثلاه بعد الآن في قضية الوثائق السرية أو التحقيق في أحداث 6 يناير، وفق رويترز.

ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل واحدة منها.

وتم توجيه ست اتهامات إلى مساعد لترمب يدعى والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق.

ومن المقرر أن يمثل ترمب أول مرة أمام المحكمة الثلاثاء أمام محكمة اتحادية في ميامي في فلوريدا.