مسؤول أميركي يشمت بصورة غريبة من التهام سمكة قرش لروسي بمصر
مطر من الانتقادات، مستمر بالهطول على الأميركي Paul Massaro الشاغل منصب "كبير المستشارين السياسيين باللجنة الأميركية للأمن والتعاون في أوروبا" لنشره صورة غريبة بتويتر، يسخر فيها ويشمت من التهام سمكة قرش لسائح روسي كان يقضي عطلة في مدينة الغردقة المطلة بمصر على البحر الأحمر.
وكتب ماسارو تغريدة مما قال ودل، قال فيها: "أفضل شيء رأيته اليوم" فوق الصورة، وهي مركبة تنشرها "العربية.نت" رئيسية أعلاه، وفيها يصافح أحدهم جعل رأسه يبدو بالمونتاج مغطى كما القبعة بسمكة قرش كالتي التهمت الروسي أمس الخميس ببحر الغردقة.
تحذير فيديو يتحمل محتوى صادم..— Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) June 8, 2023
لحظة هجوم سمكة قرش على سائح في أحد شواطئ الغردقة بمصر !
(متداول) pic.twitter.com/cAObfo97Xy
تويتريون بالعشرات نصحوه بأن يلغي تغريدته ويعتذر، وفقا لما ذكر Life.ru الاخباري الروسي، لكن ماسارو رفض، وأبقى على التغريدة طوال اليوم الجمعة، من دون أن يعير اهتماما لما انتقدوه به.
واختار الموقع الاخباري الروسي 4 تغريدات، قال أحدهم في واحدة منها إن مسارو "متعطش لإراقة الدماء" فيما اعتبر آخر أنه تجاوز كل ما هو مسموح، ووصف ثالث نشره للصورة بفعل حقير، كما سأله رابع: هل تضحك حقا على انسان أكلته سمكة قرش حيًا، بغض النظر عن البلد الذي ينتمي إليه؟.
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