ترمب أمام محكمة ميامي الثلاثاء.. هل سيكبّل ويسجن؟

للمرة الثانية خلال شهرين، وجهت اتهامات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لكن هذه المرة على المستوى الفيدرالي، فقد أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، توجيه 37 اتهاماً له في قضية أرشيف البيت الأبيض.

إذاً ماذا سيحدث؟

تم استدعاء ترمب للمثول أمام محكمة اتحادية في ميامي، الثلاثاء المقبل، الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي. فيما تتجه أنظار العام أجمع إلى هذا اليوم. ومن المتوقع أن يسلم نفسه للسلطات مسبقاً، وفق مجلة "فوربس" الأميركية.

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هل سيتم القبض عليه؟

من المحتمل أن يتم القبض عليه وحجزه قبل مثوله أمام قاضٍ.

هل سيلتقط له Mugshot؟

الـMugshots هي صور تلتقطها الشرطة بعد الحجز والاعتقال.

لم تلتقط صورة لترمب عندما تم القبض عليه بنيويورك في أبريل. ففي حين أنها شائعة إلا أنها غير مطلوبة.

وتهدف الـMugshots بشكل عام إلى المساعدة في التعرف على شخص ما. غير أن المسؤولين قد يعتبرون أن لا طائل من ورائها في هذه الحالة، نظراً لأن ترمب هو أحد أكثر الأشخاص الذين يمكن التعرف عليهم بسهولة في العالم.

هل سيتم أخذ بصماته؟

تم أخذ بصماته في أبريل، ومن المرجح أن يتم أخذ بصماته مرة أخرى في فلوريدا الأسبوع المقبل.

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هل سيتم تكبيله؟

لم يكن مقيد اليدين عندما ألقي القبض عليه في نيويورك. ومن غير المرجح أن يتم تقييد يديه عندما يمثل أمام المحكمة في فلوريدا.

ماذا سيحدث في المحكمة؟

سيمثُل أمام قاضٍ للاستماع إلى التهم الموجهة إليه ولإقرار اعتراف أولي بذنبه أو براءته. كما سيحدد القاضي ما سيحدث حتى محاكمة المدعى عليه، كقيود السفر على سبيل المثال أو شروط الكفالة.

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هل سيسجن؟

من الممكن نظرياً إعادته إلى الحبس الاحتياطي أثناء انتظار المحاكمة، لكن من المستبعد جداً أن يأمر القاضي بذلك.

ماذا عن الصور؟

من غير المحتمل أن تكون هناك أية صور له، وهو يمثل أمام المحكمة. فبحسب إرشادات المحكمة، لا يمكن للمراسلين الحاضرين التصوير من داخل المحكمة.