بتهمة تهريب مخدرات.. اعتقال جندي أميركي سابق في روسيا

قضت محكمة روسية بوضع الأميركي ترافيس ليك قيد الحبس الاحتياطي، لاتهامه بتهريب مخدّرات، في سياق توتر متصاعد بين موسكو وواشنطن على ارتباط بالنزاع في أوكرانيا.

ووفقاً لمحكمة خاموفنيتشيكي في موسكو، فإن ترافيس ليك هو جندي مظلي سابق وموسيقي أميركي، وهو متهم بـ"تنظيم بيع مخدّرات لشباب"، وهي جريمة يعاقَب عليها بالسجن عدة سنوات.

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وأضافت المحكمة عبر "تليغرام"، أنه "سيبقى رهن الاعتقال حتى السادس من أغسطس /آب في انتظار محاكمته المحتملة، وهي فترة احتجاز يمكن تمديدها".

وأشارت شبكة "سي أن أن" الأميركية إلى أن الأميركي المعتقل هو موسيقي ومنتج موسيقي يعيش في روسيا منذ عدة سنوات.

وتضاعفت اعتقالات المواطنين الأميركيين في روسيا في السنوات الأخيرة، مع تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن، ولا سيما منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

واتهمت واشنطن موسكو باعتقال أميركيين تعسّفياً لاستخدامهم كورقة مساومة واستعادة روس محتجزين في الولايات المتحدة.

في مارس/آذار، اعتقلت أجهزة الاستخبارات الروسية الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش بتهمة "التجسس" وهو ما ينفيه، فيما يقضي الجندي السابق في مشاة البحرية "المارينز" بول ويلان (53 عاماً) عقوبة بالسجن 16 عاماً بتهمة "التجسس" في روسيا.

وجرت عملية تبادل للأسرى بين موسكو وواشنطن في كانون الأول/ديسمبر، أُطلق خلالها سراح نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر التي كانت محتجزة في روسيا، مقابل إطلاق سراح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي كان معتقلاً في الولايات المتحدة.