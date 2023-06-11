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A general view shows the partial collapse of Interstate 95 after a fire underneath an overpass in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., June 11, 2023. City of Philadelphia Office of Emergency Management/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
انهيار طريق "آي-95" في فيلاديلفيا

هل يتسبب حريق في انهيار طريق سريع؟.. هذا ما حدث في فيلادلفيا

الطريق السريع "أي-95" قد يغلق لأسابيع بسبب الانهيار الذي لم يخلّف أي إصابات

العربية.نت
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أكدت السلطات في مدينة فيلادلفيا الأميركية أن قسماً من طريق "آي-95" السريع انهار، اليوم الأحد، بعد اندلاع حريق، من دون التسبّب بوقوع ضحايا على ما يبدو.

وقالت سارة بيترسون المتحدثة باسم المدينة الواقعة في شرق الولايات المتحدة في بيان: "تسبّب حريق كبير هذا الصباح تحت طريق "آي-95" السريع.. بانهياره".

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وأفادت سلطات المدينة بأن احتراق سيارة تسبّب بالكارثة، لافتةً إلى أن الحريق بات حالياً تحت السيطرة. وأكدت أن الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين.

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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وأضافت المتحدثة أن "دوائر المدينة والدولة تعمل على معالجة التداعيات على سكان المنطقة وعلى المسافرين المتأثرين بإغلاق الطريق".

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيون محلية، سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق.

والطريق السريع "آي-95" شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمتد بطول ثلاثة آلاف كيلومتر، ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرق البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.

وقال مسؤولون في فيلادلفيا في مؤتمر صحافي صباح الأحد، إن الطريق السريع قد يغلق لأسابيع.

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