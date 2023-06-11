"قام بعمل رائع".. ترمب يمتدح كريس ليخت رئيس شبكة "سي إن إن" السابق

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد توجيه الاتهام إليه في 37 تهمة جنائية، استقالة الرئيس التنفيذي لشبكة "سي إن إن" كريس ليخت قائلا إنه قام بعمل رائع جدا لكنهم أخرجوه من الشبكة.

وأضاف ترمب بالقول السيد ليخت.. آسف لذلك! أود أن أعتذر للسيد ليخت!" وقال ترمب أمس السبت في مؤتمر الحزب الجمهوري بولاية نورث كارولينا، في اعتراف واضح بالدور الذي لعبته قاعة بلدية "ترمب" الذي استضافته السي إن إن، في سقوط ليخت.

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وأضاف ترمب عن قاعة المدينة وهو حدث انتخابي استضافته الشبكة "لقد نجح الأمر بشكل جيد" "لكن الأمر لم ينجح بشكل جيد بالنسبة له."

وتابع "لقد قام بالفعل بعمل جيد وهومحترف للغاية.. لقد تم إعداد كل شيء, وكان كل شيء جميلًا وحصلوا على أعداد هائلة ثم طردوه..لقد ذهب الآن".

"منصة للكذب"

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أطاحت بليخت في 7 يونيو بعد 13 شهرًا قضاها في الشركة، وأصبحت قيادة ليخت غير قابلة للدفاع عنها بعد ملف تعريف عنيف عنه نشرته مجلة ذي أتلانتيك الأسبوع الماضي.

وجذبت قاعة بلدية نيو هامبشاير 3.3 مليون مشاهد لشبكة سي إن إن ، لكن الشبكة واجهت رد فعل من النقاد والموظفين الذين جادلوا بأنها أعطت الرئيس السابق منصة للكذب.

وتلقى ليخت الكثير من الانتقادات على حدث قاعة المدينة جزئيًا لأن الأشياء التي كانت تحت سيطرة CNN لم تنجح.

وكان الحشد متحالفًا للغاية مع ترامب ، مما سمح لترامب بالاستفادة من الحشد للهجوم على المذيعة ، كايتلان كولينز من سي إن إن.