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جو بايدن في وارسو (فرانس برس)
جو بايدن في وارسو (فرانس برس)
جو بايدن

بايدن يخضع لعلاج الأسنان للمرة الثانية خلال يومين

ألغى البيت الأبيض مشاركة الرئيس الأميركي في فعالية الاحتفال بالرياضيين الجامعيين

العربية.نت - وكالات
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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن تغيب عن فعالية ضمن جدول أعماله، اليوم الاثنين، للخضوع لعلاج جذور للمرة الثانية في غضون يومين بعد شعوره بآلام في الأسنان.

وأفاد طبيب بايدن في رسالة وزعها على الصحافيين بأن الرئيس الأميركي شعر بألم في الأسنان، أمس الأحد، مما دفع فريقه الطبي إلى فحصه وإجراء علاج جذور له في ذلك اليوم.

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وبعد تعرضه لمزيد من الألم هذا الصباح، والذي قال الطبيب كيفن أوكونور إنه كان متوقعا، قرر فريقه الطبي "استكمال علاج الجذور الخاص بالرئيس اليوم في البيت الأبيض".

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وألغى البيت الأبيض مشاركة بايدن في فعالية صباح اليوم للاحتفال بالرياضيين الجامعيين.

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