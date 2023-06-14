جندي أميركي يعترف بمساعدة داعش لقتل زملائه

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن جنديا أقر اليوم الأربعاء بأنه مذنب في تهم تتعلق بالإرهاب لمحاولته مساعدة تنظيم داعش في تنفيذ كمين أدى إلى مقتل جنود أميركيين في الشرق الأوسط.
وأضافت الوزارة في بيان أن الجندي من ولاية أوهايو وأقر بأنه مذنب لمحاولة تقديم "دعم مادي" لمنظمة أجنبية تصنفها واشنطن على أنها تنظيم إرهابي، وكذلك الشروع في مساعدة تنظيم داعش على الهجوم على جنود أميركيين وقتلهم.
وفي يناير 2021، قال مسؤول مغربي، إن بلاده قدمت معلومات دقيقة لواشنطن، ساهمت في توقيف جندي أميركي على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي.
ولم يقدم المصدر الاستخباراتي حينها تفاصيل بشأن كيفية معرفة تلك التوجهات، كما لم يوضح علاقة بلاده بالجندي الأميركي، البالغ من العمر 20 عاما، وكان يخدم في فرقة المشاة الثالثة، بولاية جورجيا الأميركية.
وفي 19 يناير 2021، أعلنت السلطات الأميركية توقيف بريدجز بتهمة التخطيط لتفجير النصب التذكاري لأحداث سبتمبر/ أيلول 2001، والهجوم على جنود أميركيين في الشرق الأوسط.
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