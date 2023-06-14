شاهد محتجا يظهر بزي المساجين ويعترض سيارة ترمب وموكبه

ظهر محتج أميركي بزي المساجين وهو يعترض سيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وحاول عرقلة موكبه بعد إدانته أمس الثلاثاء، في محكمة اتحادية بميامي.

وكان الرجل، وهو خمسيني العمر، يحمل لافتة كتب عليها "احبسوه"، حين قفز أمام سيارة دفع رباعي، قبل أن يمسكه عملاء من خدمة الحراسة السرية كانوا يركضون بجانب السيارة، في تصرف ليس من الواضح ما إذا كان سيواجه بسببه أي اتهامات باقتحام موكب ترمب.





وكان الرئيس السابق دفع ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية الموجهة إليه، والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه، والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

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وجاء الدفع بالبراءة أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية بميامي، ليثير معركة قانونية من المرجح أن تستمر خلال الأشهر المقبلة، مع استعداد ترمب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في الانتخابات الموعودة بنوفمبر العام المقبل.