اتفاق تاريخي مع بابوا غينيا.. واشنطن تقترب من تطويق الصين

سيكون الجيش الأميركي قادرا على تطوير وتشغيل قواعد في بابوا غينيا الجديدة بموجب اتفاق أمني تاريخي، يندرج في إطار جهود واشنطن لتطويق الصين في المحيط الهادئ.

وعرض النص الكامل للاتفاق، على برلمان بابوا غينيا الجديدة مساء الأربعاء، مما سمح بكشف تفاصيل الاتفاق الذي وقع في أيار/مايو الماضي وبقي سريا.

مادة اعلانية

وفي التفاصيل، فقد حصلت الولايات المتحدة على حق استخدام قواعد عسكرية في بابوا غينيا الجديدة بموجب اتفاق أمني أبرمته مع هذا الأرخبيل في أيار/مايو الماضي، في إطار جهودها لتطويق الصين في المحيط الهادئ.

"الدخول بلا عراقيل"

وبموافقة بابوا غينيا الجديدة، سيكون بإمكان الولايات المتحدة نشر قوات وسفن في المطارات الرئيسية، بالإضافة إلى مواقع مثل قاعدة لومبروم البحرية في جزيرة مانوس وميناء بحري في العاصمة بور مورسبي.

وينص الاتفاق على منح واشطن حق "الدخول بلا عراقيل" إلى المواقع من أجل "تخزين مسبق لمعدات وإمدادات وعتاد"، وحق "استخدام حصري" لبعض القطاعات في القواعد التي يمكن أن تشهد "أنشطة بناء".

واضطر رئيس الوزراء، جيمس مارابي، للدفاع عن الاتفاق في مواجهة موجة احتجاجات تتهم السلطات بالتخلي عن سيادة البلاد.

وقال مارابي أمام البرلمان مساء الأربعاء "تركنا جيشنا يضعف في السنوات الـ48 الأخيرة"، مؤكدا أن "السيادة تتحدد بصلابة وقوة الجيش".

وأصبحت بابوا غينيا الجديدة الواقعة على الطرق البحرية الرئيسية محورا أساسيا في المواجهة الدبلوماسية بين واشنطن وبكين.