جيل بايدن للعربية: أحاول ألا استمع إلى هجوم ترمب على عائلتي

قالت السيّدة الأميركية الأولى جيل بايدن للعربية، إنّ زوجها الرئيس جو بايدن حقّق الكثير من الانجازات ويستحق أن يُعاد انتخابه، لافتةً إلى أنّ خيار الشعب الأميركي هو بين الاستقرار مع بايدن، والفوضى مع الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأضافت جيل بايدن في مقابلة هي الأولى لها مع الإعلام العربي، أنّها تحاول ألّا تستمع إلى هجوم ترمب على عائلتها. وتابعت "لأن الطريقة التي أراها هي أنهم إدارات مختلفة جدًا، وقادة مُختلفون للغاية. من خلال ما حصل لبلادنا، أعتقد أن الإدارة الأخيرة كانت مليئة بالفوضى والارتباك. أمّا خلال إدارة زوجي، أشعر أنه قدم للأميركيين قيادة قوية وثابتة. وأعتقد أن هذا هو سبب انتخابه. وأعتقد أن هذا هو السبب لانتخابهم له مرة أخرى".

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وعن سؤال يتعلق بما يقوله البعض عن أنّ الرئيس بايدن متقدم في السن ولا يجب أن يترشح، وقد يكون لديه بعض المشاكل الصحية، أفصحت السيدة الأولى: "لدى جو بايدن طاقة أكبر من طاقة رجل في الـ 40 من عمره. أنظروا إلى كل ما فعله في السنوات الثلاث الماضية. في الإدارة الحالية، جمع بايدن كلا الجانبين، الجمهوريين والديمقراطيين. وكانت لديه الكثير من البرامج التي استفاد منها عدد كبير من الناس في الولايات المتحدة ويمكن عدّها، مثل برنامج البنية التحتية، وخطة الإنقاذ الأميركية للمساعدة في فترة وباء كورونا. بايدن ساعد في أمور كثيرة. ولا أعتقد أنّ على الناس الحاجة إلى النظر إلى عمره، بل عليهم النظر إلى ما أنجزه، وما يفعله الآن، وما الذي سيستمر في فعله لشعب الولايات المتحدة".

"بيت القصيد.. بايدن يُنجز"

واسترسلت السيدة الأولى جيل بايدن تقول: "لأنني أعتقد أنه أظهر استحقاقه الانتخاب مرة أخرى بسبب ما أنجزه في إدارته، ولأنني أعتقد أنه ثابت في مواقفه، ولديه الحكمة. لديه أيضًا خبرة كبيرة في السياسات الخارجية، والسياسة الداخلية، لأنه كان في الحكومات لسنوات عديدة. جو بايدن معروف عالميًا، ويعرف كل قادة العالم وينجز الأمور. وهذا هو بيت القصيد. بايدن يُنجز."







جيل بايدن في الجامع الازهر

وفي معرض حديثها مع مراسة العربية قالت جيل بايدن "أتمنى أن ترى شعوب الشرق الأوسط المبادئ الأميركية و القواسم المشتركة بيننا و بين العالم العربي".

وأردفت تقول إن "الشباب في العالم العربي بحاجة إلى وظائف وجودة تعليم وخدمات صحية كما هو حال الأميركيين".

وأعربت السيد الأميركية الأولى أنها لمست دفء الشعوب العربية في زيارتها الأخيرة إلى الأردن ومصر والمغرب، كما أبدت اعجابها بحفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين، قائلة إن "الزفاف كان رائعا وتربطنا بالملك والملكة علاقة طويلة".

وكانت سيدة الولايات المتحدة الأولى قد علقت على لائحة الاتهام الفيدرالية ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي مثل أمام المحكمة الثلاثاء، وقالت جيل بايدن لمانحين ديمقراطيين إنها فوجئت بأن العديد من الجمهوريين يواصلون دعم الرئيس السابق وسط متابعة لائحة الاتهام التاريخية.

وأردفت في إشارة إلى دعم ترمب في استطلاع حديث للرأي، وفقًا لتصريحات أوردتها وكالة "أسوشيتد برس" وأكدها أحد الحاضرين لشبكة CNN: "إنهم لا يهتمون بلائحة الاتهام، وهذا الأمر صادم بعض الشيء، على ما أعتقد".

هذه التصريحات، التي جاءت في أول ظهور منفرد لها في حملة إعادة انتخاب زوجها، تمثل اختلافا عن الاستراتيجية التي اتخذها بايدن بالامتناع عمدا عن التعليق على لائحة اتهام سلفه.

وخلال حملة جمع التبرعات في مدينة نيويورك، جادلت السيدة الأولى بأن الناخبين لديهم خيار بين "القيادة القوية والثابتة" التي يقدمها زوجها و"الفوضى والفساد والكراهية والانقسام" لمجموعة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" من الجمهوريين الموالين لترمب.