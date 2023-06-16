وصول غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية

أفادت وكالة أنباء يونهاب، اليوم الجمعة، بأن غواصة أميركية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى ميناء بمدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من ست سنوات التي تتوقف فيها قبالة كوريا الجنوبية غواصة تصنفها البحرية الأميركية على أنها غواصة صاروخية موجهة تعمل بالطاقة النووية.

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